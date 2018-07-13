Кира Найтли сыграет главную роль в биографической драме «Колетт»

Журналисты часто описывали Колетт как феминистку, которая стала представителем этого течения еще до его появления. Из-за ее непростой жизни в браке она стала бороться с несправедливостью и принуждением. Уже тогда Колетт поставила под сомнение гендерные стереотипы общества. Чо касается мужа писательницы, то он заставлял ее работать на себя даже тогда, когда ее романы набирали высокий уровень популярности, поэтому это не давало женщине раскрыться в полной мере.Известно, что режиссером фильма стад Уош Уэстмоленд, которого можно знать по ленте «Всё ещё Элис». Вместе с Кирой Найтли сыграет Доминик Уэст.Премьера фильма «Колетт» состоится 21 сентября текущего года.