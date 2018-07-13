АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Шаровая молния: Плазменный сгусток разумной энергии до сих пор остается загадкой для ученых
EUR 72.68 USD 62.21
Курс валют на 13.07.2018

Британский студент создал реактивный подводный ранец

Британский студент смог создать на 3D-принтере реактивный подводный ранец CUDA. Сообщается, что устройство способно развивать скорость до 12 км/час. Автора проекта зовут Арчи О'Брайен, а сам ранец является его учебным проектом в Университете Лафборо.

Британский студент создал реактивный подводный ранец


Известно, что CUDA состоит из 45 напечатанных на трехмерном принтере деталей. Тем не менее, собирается устройство всего за 10 минут. Также аппарат очень прост в использовании и ношении, поскольку целый день человек может носить его за спиной в виде рюкзака.

Двигатель делает подводный ранец самым быстрым в своем роде. Питается силовая установка от съемного литий-ионного аккумулятора.



Вместе со специалистами компании 3D Hub О'Брайен создал для CUDA вращающийся механизм для насоса, который был выполнен из печатного материала на основе углеродного волокна. Также разработчик покрыл все детали ранца эпоксидной смолой, а дверцу, ведущую к аккумулятору, обработал силиконовыми уплотнителями, чтобы избежать попадания воды.

Вполне возможно, что уже в следующем году CUDA станет доступным для большого числа пользователей.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Наука
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 10:30
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Юлия Пересильд удивила фанатов схожестью с мамой
Появились слухи, что Виктор Литвинов и Татьяна
Пониженная гравитация создает условия для
При взрыве у аэропорта Каира пострадали
Поклонники раскритиковали похудевшего Стаса
Жениха Ольги Бузовой уличили в ложных обвинениях
Кира Найтли сыграет главную роль в биографической
Британский студент создал реактивный подводный
Aerion готовит к испытанию сверхзвуковой
Фанаты Евгении Феофилактовой в восторге от
Шаровая молния: Плазменный сгусток разумной
Суд Казани наказал МВД на 50 тысяч рублей за
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко
Валерий Газаев уверен, что сборная России могла
Астрономы запечатлели редкий невероятный снимок
Астрономы создали трехмерную модель астероида Рюгу
40 лет назад из-за ошибки ученых NASA сгорели
В Швеции обнаружили опасные химические боевые
Xiaomi представила смартфон Mi 8 Explorer Edition
Учёные надеются найти жизнь на Марсе при помощи
Айза Анохина злобно раскритиковала Романец,
Сакральные тайны рукописей Мусейона описывают
Apple представила новые ноутбуки MacBook Pro
Физики разработали действующую модель расщепителя
ФИФА не выявили нарушений антидопинговых мер на
Биоинженеры создают путь к персонализированной
Samsung готовит Galaxy J6+ с процессором
Май Абрикосов посмеялся над предсказаниями
В Роскосмос собираются транслировать видео с ЦУП
Британка сходила в туалет и разродилась в итоге
Просмотреть все новости