Британский студент создал реактивный подводный ранец

Известно, что CUDA состоит из 45 напечатанных на трехмерном принтере деталей. Тем не менее, собирается устройство всего за 10 минут. Также аппарат очень прост в использовании и ношении, поскольку целый день человек может носить его за спиной в виде рюкзака.Двигатель делает подводный ранец самым быстрым в своем роде. Питается силовая установка от съемного литий-ионного аккумулятора.Вместе со специалистами компании 3D Hub О'Брайен создал для CUDA вращающийся механизм для насоса, который был выполнен из печатного материала на основе углеродного волокна. Также разработчик покрыл все детали ранца эпоксидной смолой, а дверцу, ведущую к аккумулятору, обработал силиконовыми уплотнителями, чтобы избежать попадания воды.Вполне возможно, что уже в следующем году CUDA станет доступным для большого числа пользователей.