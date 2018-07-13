Aerion готовит к испытанию сверхзвуковой пассажирский самолет AS2

Пока что на рынке нет сверхзвуковых гражданских авиалайнеров. Ранее такие услуги предлагали советский самолет Ту-144 и французский Concorde. Однако уже к 2003 году полеты двух аппаратов прекратились из-за высокой цены.Теперь за разработку новой сверхзвуковой модели для гражданской авиации взялись специалисты компании Aerion. Отмечается, что уже к 2020 году предприятие завершит эскизный проект, а в 2022 году состоится защита. Затем первый собранный экземпляр отправиться в свое трансатлантическое путешествие. К 2035 году объем производства самолетов AS2 планируется вывести на уровень 36 аппаратов в год.Сообщается, что размах крыла AS2 составит 18,6 метра. Предельная взлетная масса будет на уровне 54,8 тонны. Также идет речь о трех силовых установках. Скорость аппарата составит 1,2-1,4 числа Маха, а дальность полета при этом достигнет 7-10 км.