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Биоинженеры создают путь к персонализированной медицине

Инженерная клеточная биология является растущей областью интереса к биотехнологии и синтетической биологии. Она известна как белковый синтез без клеток или CFPS, и имеет потенциал для обеспечения устойчивых способов производства химических веществ, медикаментов и биоматериалов.

Биоинженеры создают путь к персонализированной медицине


К сожалению, давний пробел в бесклеточных системах - это способность производить гликозилированные белки с углеводной привязкой. Гликозилирование имеет решающее значение для широкого круга важных биологических процессов, а способность понимать и контролировать этот механизм имеет жизненно важное значение для лечения и профилактики заболеваний.

Мэтью Делиса, профессор в Школе химической и биомолекулярной инженерии с коллегами Северо-западного университета объединились в новый подход, который преодолевает этот разрыв. Их система, первая в своем роде, использует последние успехи в CFPS, добавляя ключевой компонент гликозилирования в упрощенную реакцию «одного банка». Затем белок выбора можно лиофилизировать и реактивировать для синтеза точечного синтеза путем простого добавления воды.

«Если вы действительно хотите иметь полезную, переносимую и развертываемую вакцину или терапевтическую белковую технологию, свободную от клеток, вам нужно выяснить, как увязывать углеводы. Это, по сути, то, что мы сделали очень мощным способом», - сказал Делиса.

Эта работа может повлиять на развитие децентрализованных производственных стратегий. Быстрый доступ к лекарственным средствам на основе белков в отдаленных районах может изменить жизнь; новые парадигмы биопроизводства, подходящие для использования в условиях низких ресурсов, могут способствовать лучшему доступу к дорогостоящим лекарствам посредством местного мелкосерийного производства.

Даже в развитых странах переход к персонализированной медицине делает этот тип протокола производства лекарств по требованию привлекательным. «Вы можете использовать пробирку вместо 50 000-литрового биореактора, чтобы сделать ваш продукт, который открывает дверь для персонализированной парадигмы производства, где каждый пациент может получить уникальное белковое лекарство, адаптированное к его физиологии», - заключает Делиса.
 
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Наука
Добавил: Мартынюк Сегодня, 07:33
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