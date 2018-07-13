Биоинженеры создают путь к персонализированной медицине

К сожалению, давний пробел в бесклеточных системах - это способность производить гликозилированные белки с углеводной привязкой. Гликозилирование имеет решающее значение для широкого круга важных биологических процессов, а способность понимать и контролировать этот механизм имеет жизненно важное значение для лечения и профилактики заболеваний.Мэтью Делиса, профессор в Школе химической и биомолекулярной инженерии с коллегами Северо-западного университета объединились в новый подход, который преодолевает этот разрыв. Их система, первая в своем роде, использует последние успехи в CFPS, добавляя ключевой компонент гликозилирования в упрощенную реакцию «одного банка». Затем белок выбора можно лиофилизировать и реактивировать для синтеза точечного синтеза путем простого добавления воды.«Если вы действительно хотите иметь полезную, переносимую и развертываемую вакцину или терапевтическую белковую технологию, свободную от клеток, вам нужно выяснить, как увязывать углеводы. Это, по сути, то, что мы сделали очень мощным способом», - сказал Делиса.Эта работа может повлиять на развитие децентрализованных производственных стратегий. Быстрый доступ к лекарственным средствам на основе белков в отдаленных районах может изменить жизнь; новые парадигмы биопроизводства, подходящие для использования в условиях низких ресурсов, могут способствовать лучшему доступу к дорогостоящим лекарствам посредством местного мелкосерийного производства.Даже в развитых странах переход к персонализированной медицине делает этот тип протокола производства лекарств по требованию привлекательным. «Вы можете использовать пробирку вместо 50 000-литрового биореактора, чтобы сделать ваш продукт, который открывает дверь для персонализированной парадигмы производства, где каждый пациент может получить уникальное белковое лекарство, адаптированное к его физиологии», - заключает Делиса.