Шаровая молния: Плазменный сгусток разумной энергии до сих пор остается загадкой для ученых

Он возникает внезапно и ведет себя странным образом, после чего может причинить вред окружающей среде и исчезнуть. Несмотря на современные технологии, ситуация с исследованиями объектов не сдвинулась с места, а писатели считают огненные шары разумными существами из параллельных миров. Некоторые скептики пытаются отрицать факт их существования, упоминая о галлюцинациях свидетелей событий, запечатлевших это чудо на камеры.Впервые серьезным изучением феномена занялся французский ученый Франсуа Араго, который описал в книге 30 случаев появления плазмоидов, заслуживающих внимания. Множество жителей Девоншира в 1638 году были шокированы необычным зрелищем во время грозы, когда в храм залетел огромный шар, выбивший несколько камней из стен здания и сломавший скамьи для прихожан.Потом люди оказались в дымовой завесе, пахнущей серой, после чего объект пропал. Во время такого события 4 британца погибли, а 60 горожан получили ранения. Верующие особы сразу стали говорить о нечистой силе, привлеченной сюда игроками в карты, не слушающими проповедь.Следующая история произошла в 1749 году, когда британский адмирал Чемберс, далекий от мистики, находился на борту своего фрегата. Он увидел необычную голубую сферу, стремительно летящую к кораблю, а попытки изменить курс, закончились неудачей. Затем молния решила подняться вверх, чтобы взорваться в воздухе и разнести верхнюю часть грот-мачты, ранив 6 матросов. Российские ученые тоже сталкивались с такими явлениями в это время.Друг Ломоносова Георг Рихман долгие годы изучал процессы образования электричества в атмосфере, а в 1753 году ушел из академии, чтобы вместе с художником – гравером зафиксировать работу нового устройства во время грозы. Тогда из него вылетел шар оранжевого цвета и убил ученого, после чего тяжелая дверь сорвалась с петель от взрыва. Шокированный свидетель события зарисовал картину происшествия и рассказал о ней Михаилу Васильевичу, после чего он лично проводил расследование.Затем стали появляться фото и записи полетов шаровых молний, но советские специалисты опровергали все мистические слухи, связанные с этими силами стихии. Они не могли выяснить их природу в лабораториях, так что тоже были вынуждены слушать рассказы людей. Кроме Петра Капицы данной темой занимался Игорь Стаханов, собравший обширную базу данных с фактами, касающимися наблюдений за загадочными объектами, имеющих разные оттенки и размеры.Он заметил, что все молнии появлялись вместе с обычными аналогами во время грозы или шторма, но также могли возникать индивидуально. Плазмоиды прятались в закрытых помещениях или металлических предметах, что и случилось во время опытов Рихмана, а также спускались с облака или формировались в воздушном пространстве. Движение опасных гостей было сложно предугадать из-за хаотичных скачков, но во время столкновения с людьми или сооружением, они сразу взрывались, выбрасывая дымовую завесу с ужасным ароматом.Кроме того, они обожают залетать в дом через открытые двери или окна, да и их форма бывает различной, потому что кроме кругов и овалов были замечены аналоги в виде конусов. Некоторые из них поражали людей короткими и толстыми хвостами, извивающимися во время полета. Цвет этого чуда природы может варьироваться от красных до беловатых оттенков, а также самые большие объекты были похожи на футбольный мяч.Никто не может точно сказать, сколько живет шаровая молния, так что эти сведения можно получить только после ее исследования, вот только все попытки создать аналог в лаборатории провалились. Пока ученые считают ее электрическим сгустком плазмы, однако Никола Тесла мог создавать небольшие варианты и управлять их движением в воздухе, о чем красноречиво говорят свидетельства его помощников. К сожалению, чертежи гения не сохранились, так что пока эта информация не подтверждается экспертами.В 20 веке физики провели много опытов, а Капица смог в 40-х годах получить светящуюся газовую сферу в атмосферном давлении, после чего он добавлял сюда органические вещества, изменяющие ее цвет и яркость. Такая модель могла стать прообразом молнии, только она умирала за секунды. Также с данной проблемой сталкивались его коллеги, пытающиеся получить долгоживущие образы, вот только реальные объекты предпочитали не залетать в помещения к ученым, обходя их стороной.Недавно СМИ писали о сенсационном исследовании финских и американских специалистов, которые получили и сделали снимок синтетической шаровой молнии. Она была похожа на своего собрата на квантовом уровне, так что стала жить намного дольше природных феноменов. Эксперты не сомневаются, что скоро их загадка будет известна светилам науки, и потом шаровые молнии можно будет использовать для мирных потребностей жителей планеты.