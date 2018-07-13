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Астрономы запечатлели редкий невероятный снимок новорожденной звезды

Астрономы ESA смогли получить редкое изображение астрономического явления – рождение нового светила. Фотоснимок удалось сделать благодаря мощностям Большого чилийского телескопа VLT.

Астрономы запечатлели редкий невероятный снимок новорожденной звезды


Астрономы запечатлели рождение светила в созвездии Парус, расположенного в кластере RCW 38 на отдалении от Земли в 5,5 тысячи световых лет. На изображении видно переплетение различных точек, которые являются узлами космического газа и пыли.

На снимке в центральной части RCW 38 видно кластер из молодых светил, излучающих сверхъяркое сияние. Области звездообразующей холодной космической пыли отсвечивают красными и оранжевыми цветами – именно это место является так называемым «звездным роддомом».

Изображение удалось получить благодаря мощности большого телескопа VLT, расположенного в Чилийской обсерватории.
 
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Наука
Добавил: Ирина Мартынюк Сегодня, 09:20
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