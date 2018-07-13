Астрономы запечатлели редкий невероятный снимок новорожденной звезды
Астрономы ESA смогли получить редкое изображение астрономического явления – рождение нового светила. Фотоснимок удалось сделать благодаря мощностям Большого чилийского телескопа VLT.
Астрономы запечатлели рождение светила в созвездии Парус, расположенного в кластере RCW 38 на отдалении от Земли в 5,5 тысячи световых лет. На изображении видно переплетение различных точек, которые являются узлами космического газа и пыли.
На снимке в центральной части RCW 38 видно кластер из молодых светил, излучающих сверхъяркое сияние. Области звездообразующей холодной космической пыли отсвечивают красными и оранжевыми цветами – именно это место является так называемым «звездным роддомом».
Изображение удалось получить благодаря мощности большого телескопа VLT, расположенного в Чилийской обсерватории.