Астрономы запечатлели редкий невероятный снимок новорожденной звезды

Астрономы запечатлели рождение светила в созвездии Парус, расположенного в кластере RCW 38 на отдалении от Земли в 5,5 тысячи световых лет. На изображении видно переплетение различных точек, которые являются узлами космического газа и пыли.На снимке в центральной части RCW 38 видно кластер из молодых светил, излучающих сверхъяркое сияние. Области звездообразующей холодной космической пыли отсвечивают красными и оранжевыми цветами – именно это место является так называемым «звездным роддомом».Изображение удалось получить благодаря мощности большого телескопа VLT, расположенного в Чилийской обсерватории.