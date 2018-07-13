40 лет назад из-за ошибки ученых NASA сгорели доказательства жизни на Марсе

Автоматические аппараты NASA «Viking-1» и «Viking-2» были отправлены на Марс в далеком 1976 году с миссией взятия проб почвы планеты, дабы выявить, есть ли там простейшие микроорганизмы. Однако дальнейший анализ не показал никаких микроэлементов в марсианской почве. Сотрудники космического агентства в ходе разбирательств выяснили, что из-за неправильно настроенного оборудования автоматических лабораторий космических аппаратов химические составляющие почвы Марса просто выгорели.Из-за ошибки, допущенной учеными NASA, проект стоимостью миллиарды закончился провалом. Однако исследователи надеются, что жизнь на Марсе все-таки существует, просто ее пока не удается обнаружить.