«КиберЛенинка» стала пятой в рейтинге бесплатных библиотек по данным

Сообщается, что результаты рейтинга определялись путем анализа количества проиндексированных страниц в Google Scholar. Таким образом, оценив количество публикаций можно было узнать, в какой степени тот или иной репозиторий доступен для пользователя.Известно, что первое место заняла Китайская национальная инфраструктура знаний. В Google Scholar было проиндексировано 18,8 млн. публикаций. Вторая строчка досталась Японскому электронному агрегатору научной и технической информации. Также перед сервисом «КиберЛенинка» обосновались такие ресурсы как ResearchGate с результатом 3,36 млн. и Europe PubMed Central – 2,59 млн. записей. У отечественной библиотеки 1,49 млн. проиндексированных статей.