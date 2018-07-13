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«КиберЛенинка» стала пятой в рейтинге бесплатных библиотек по данным

На сайте Ranking Web of World repositories был опубликован рейтинг лучших онлайн-бибилиотек с бесплатных доступом. Российский сервис «КиберЛенинка» стал пятым в этом списке.

«КиберЛенинка» стала пятой в рейтинге бесплатных библиотек по данным


Сообщается, что результаты рейтинга определялись путем анализа количества проиндексированных страниц в Google Scholar. Таким образом, оценив количество публикаций можно было узнать, в какой степени тот или иной репозиторий доступен для пользователя.

Известно, что первое место заняла Китайская национальная инфраструктура знаний. В Google Scholar было проиндексировано 18,8 млн. публикаций. Вторая строчка досталась Японскому электронному агрегатору научной и технической информации. Также перед сервисом «КиберЛенинка» обосновались такие ресурсы как ResearchGate с результатом 3,36 млн. и Europe PubMed Central – 2,59 млн. записей. У отечественной библиотеки 1,49 млн. проиндексированных статей.
 
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Наука
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 06:15
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