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Астрономы создали трехмерную модель астероида Рюгу

Астрономы смогли создать трехмерную модель астероида Рюгу на основе данных, предоставленных аппаратом Hayabusa2. Сообщается, что при создании модели использовалось два разных способа.

Астрономы создали трехмерную модель астероида Рюгу


Астрономы разделились на две группы, но использовали одни и те же самые данные. Представители первой группы применили метод стереоскопии, который используется на Земле при создании рельефа местности.

В качестве второго метода применялась стереофотоклинометрия. Известно, что до этого японцы использовали данную технологию при оценке астероида Итокава, изучающегося зондом Hayabusa.

В конечном счете, было зафиксировано, что оба способа привели к построению практически точной модели Рюгу. Тем не менее, ученые отмечают небольшие отличия в результатах, но они не существенны.

В дальнейшем астрономы планируют сделать изображения еще более точными.
 
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Наука
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 09:15
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