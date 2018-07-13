Физики разработали действующую модель расщепителя воды на водород и кислород

Основная проблема полетов ракет и космических кораблей на сверх дальние расстояния, в необходимости запаса огромных объемов топлива и кислорода для экипажа. Пока ни у одного существующего летательного аппарата нет возможности поднять и транспортировать такой груз.Данная дилемма решается ученые с 1960 года, и только сейчас осуществлено расщепление в условиях невесомости воды на водород и кислород, что ранее могло повлечь за собой непоправимые последствия.Первый эксперимент, проведенный специалистами, задействовал модель уменьшенного имитатора космического корабля, на борту которого расположили устройство расщепления воды. Катапультируя устройство и создавая условия, приближенные к невесомости, удалось доказать, что у устройства есть реальная перспектива на существование, как действующего проекта.Благодаря проделанной работе, ученые на шаг приблизились к созданию уникального расщепителя воды, представляющего практически «вечный» генератор топлива и кислорода для использования космическими экипажами при дальних и длительных полетах.