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Физики разработали действующую модель расщепителя воды на водород и кислород

Физиками Германии и США найден способ расщепления воды на воздух и топливо, с возможность использования для жизнедеятельности космонавтов. Данный прибор создан учеными впервые с 1960 года, когда были проведены первые эксперименты по безопасному выделению в условиях невесомости водорода и кислорода.

Основная проблема полетов ракет и космических кораблей на сверх дальние расстояния, в необходимости запаса огромных объемов топлива и кислорода для экипажа. Пока ни у одного существующего летательного аппарата нет возможности поднять и транспортировать такой груз.
Физики разработали действующую модель расщепителя воды на водород и кислород


Данная дилемма решается ученые с 1960 года, и только сейчас осуществлено расщепление в условиях невесомости воды на водород и кислород, что ранее могло повлечь за собой непоправимые последствия.

Первый эксперимент, проведенный специалистами, задействовал модель уменьшенного имитатора космического корабля, на борту которого расположили устройство расщепления воды. Катапультируя устройство и создавая условия, приближенные к невесомости, удалось доказать, что у устройства есть реальная перспектива на существование, как действующего проекта.

Благодаря проделанной работе, ученые на шаг приблизились к созданию уникального расщепителя воды, представляющего практически «вечный» генератор топлива и кислорода для использования космическими экипажами при дальних и длительных полетах.
 
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Наука
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 07:45
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