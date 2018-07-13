В Роскосмос собираются транслировать видео с ЦУП и МКС в режиме HD и 4К
Представители Роскосмоса опубликовали документ, в котором указано, что в скором времени планируется внедрение технологии HD и 4К в рамках трансляции видео с Центра управления полетами и МКС. Таким образом, ЦУП будет получать четкую картинку прямо с борта МКС при выходе астронавтов в открытый космос и при стыковке или расстыковке кораблей.
Обновление системы видеосвязи в Центре управления полетами заключается во внедрении технологии приема данных в высоком разрешении, чтобы на выходе получался стандарт качества до 4К.
Указано, что трансляции высокого разрешения будут использоваться не только представителями ЦУП, поскольку видео такого же качества станут показывать и общественности.
На данный момент трансляции пусков с космодромов Байконур и Восточный корпорация Роскосмос демонстрирует уже в формате HD.
Обновление системы видеосвязи в Центре управления полетами заключается во внедрении технологии приема данных в высоком разрешении, чтобы на выходе получался стандарт качества до 4К.
Указано, что трансляции высокого разрешения будут использоваться не только представителями ЦУП, поскольку видео такого же качества станут показывать и общественности.
На данный момент трансляции пусков с космодромов Байконур и Восточный корпорация Роскосмос демонстрирует уже в формате HD.
Наука
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 07:15