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В Роскосмос собираются транслировать видео с ЦУП и МКС в режиме HD и 4К

Представители Роскосмоса опубликовали документ, в котором указано, что в скором времени планируется внедрение технологии HD и 4К в рамках трансляции видео с Центра управления полетами и МКС. Таким образом, ЦУП будет получать четкую картинку прямо с борта МКС при выходе астронавтов в открытый космос и при стыковке или расстыковке кораблей.

В Роскосмос собираются транслировать видео с ЦУП и МКС в режиме HD и 4К


Обновление системы видеосвязи в Центре управления полетами заключается во внедрении технологии приема данных в высоком разрешении, чтобы на выходе получался стандарт качества до 4К.

Указано, что трансляции высокого разрешения будут использоваться не только представителями ЦУП, поскольку видео такого же качества станут показывать и общественности.

На данный момент трансляции пусков с космодромов Байконур и Восточный корпорация Роскосмос демонстрирует уже в формате HD.
 
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Наука
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 07:15
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