В Роскосмос собираются транслировать видео с ЦУП и МКС в режиме HD и 4К

Обновление системы видеосвязи в Центре управления полетами заключается во внедрении технологии приема данных в высоком разрешении, чтобы на выходе получался стандарт качества до 4К.Указано, что трансляции высокого разрешения будут использоваться не только представителями ЦУП, поскольку видео такого же качества станут показывать и общественности.На данный момент трансляции пусков с космодромов Байконур и Восточный корпорация Роскосмос демонстрирует уже в формате HD.