Samsung готовит Galaxy J6+ с процессором Snapdragon 450

По данным сетевых источников, SoC дополнят контроллеры Adreno 506 и X9 LTE. За демонстрацию изображения ответит дисплей с диагональю 5,6 дюйма и разрешением 1480 × 720 пикселей. Также стоит выделить аккумулятор с емкостью в 4350 мАч.Помимо этого эксперты прогнозируют появление двойной тыльной камеры. Касательно фронтального модуля информации нет, как и по поводу характеристик заднего. Не исключается внедрение модуля NFC для совершения бесконтактных платежей. Еще упоминается датчик сканирования отпечатков пальцев и операционная система Android 8.1 Oreo.Официальный анонс нового Galaxy J6+ стоит ждать текущим летом.