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Samsung готовит Galaxy J6+ с процессором Snapdragon 450

Стало известно, что компания Samsung намерена представить на рынке новый смартфон Galaxy J6+. Аппарат должен получить в качестве платформы процессор Snapdragon 450 с восемью ядрами и тактовой частотой до 1,8 ГГц.

Samsung готовит Galaxy J6+ с процессором Snapdragon 450


По данным сетевых источников, SoC дополнят контроллеры Adreno 506 и X9 LTE. За демонстрацию изображения ответит дисплей с диагональю 5,6 дюйма и разрешением 1480 × 720 пикселей. Также стоит выделить аккумулятор с емкостью в 4350 мАч.

Помимо этого эксперты прогнозируют появление двойной тыльной камеры. Касательно фронтального модуля информации нет, как и по поводу характеристик заднего. Не исключается внедрение модуля NFC для совершения бесконтактных платежей. Еще упоминается датчик сканирования отпечатков пальцев и операционная система Android 8.1 Oreo.

Официальный анонс нового Galaxy J6+ стоит ждать текущим летом.
 
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Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 07:30
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