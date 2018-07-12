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78-летняя Светлана Светличная ради фигуры сидит на диете

Светлана Светличная рассказала, что определяет по своему гардеробу, когда надо садиться на диету.

78-летняя Светлана Светличная ради фигуры сидит на диете


В 78 лет актриса Светлана Светличная поражает поклонников своей стройной фигурой и стилем в одежде. В интервью артистка поведала, чтобы выглядеть прекрасно она часто сидится на диету, а именно не ест после 6 вечера либо вообще пару дней обходиться без еды. Касательно своего гардероба актриса рассказала, что гардероб подбирает самостоятельно, а иногда помогает другим подбирать одежду.

78-летняя Светлана Светличная ради фигуры сидит на диете


Невзирая на то, что знаменитость ограничивает свой организм в пище, иногда она все же балует себя - выпивает немного пива и кушает жаренного карпа. Помимо этого по слова кинозвезды, совсем не ест черную и красную икру, а также торты. Светличная совсем не жалуется на жизнь, к тому же недавно артистке сделали прибавку к пенсии.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: tantan61 Сегодня, 19:59
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