78-летняя Светлана Светличная ради фигуры сидит на диете

В 78 лет актриса Светлана Светличная поражает поклонников своей стройной фигурой и стилем в одежде. В интервью артистка поведала, чтобы выглядеть прекрасно она часто сидится на диету, а именно не ест после 6 вечера либо вообще пару дней обходиться без еды. Касательно своего гардероба актриса рассказала, что гардероб подбирает самостоятельно, а иногда помогает другим подбирать одежду.Невзирая на то, что знаменитость ограничивает свой организм в пище, иногда она все же балует себя - выпивает немного пива и кушает жаренного карпа. Помимо этого по слова кинозвезды, совсем не ест черную и красную икру, а также торты. Светличная совсем не жалуется на жизнь, к тому же недавно артистке сделали прибавку к пенсии.