АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Человек является гибридом пришельцев и приматов из-за 90 лишних органов в теле
EUR 72.85 USD 62.10
Курс валют на 12.07.2018

Брат Кайли Дженнер позарился на миллионы своей сестры

Брат Кайли Дженнер - Роб Кардашьян в своем аккаунте внезапно стал писать о любви к знаменитой младшей сестре. Фанаты считают, что молодой человек позарился на миллионы родственницы.

Брат Кайли Дженнер позарился на миллионы своей сестры


Тридцатиоднолетней Роб Кардашьян редко пишет что-либо в соцсети о своих популярных родственниках. Но недавно фанаты были удивлены, как парень мило отзывался о своей младшей сестре Кайли Дженнер. Поклонники посчитали, что «неудачник из Кардашьян» принял решение позариться на состояние Кайли.

Брат Кайли Дженнер позарился на миллионы своей сестры


Стоит напомнить, что зрители телешоу о жизни популярной американской семьи Кардашьян-Дженнер не смогли полюбить Роба так, как его сестер Хлои, Ким, Кортни, а позже Кендалл и Кайли. Бывшая супруга Роба - Блэк Чайна утверждает, что он наживается на своих родственниках, а самостоятельно совсем ничего не делает.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Культура / ШоуБиз
Добавил: tantan61 Сегодня, 19:59
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Светодиоды спасут черепах и бакланов от гибели в
Компания Sirin Labs раскрыла подробности о первом
Человек впервые просканирован многоволновым
Александр Ревва восхитил фанатов трогательным
Завершается укладка рельсовых плетей «бархатного
Вики Паттисон разденется ради победы английской
Дана Борисова уплатила долг и теперь отправляется
78-летняя Светлана Светличная ради фигуры сидит
Брат Кайли Дженнер позарился на миллионы своей
Победившая рак Дарья Донцова рассказала о детях с
Брутальный внедорожник Rezvani Tank представлен в
Марина Федункив переплюнула голос «Навигатора»
Астрономы обнаружили следы мощного взрыва
Эмили Ратаковски показала пышную грудь на
Зрители «Дома-2» подозревают, что Роман Гриценко
Опубликованы снимки нового среднеразмерного
Уфологи опубликовали видео жуткого портала,
Эксперт оценил шансы переговоров Порошенко и
Роспотребнадзор рассказал, как восполнить
Самые маленькие магнитные вихри станут шагом к
Исследование желудка 5000-летней мумии Айсмена
Тина Канделаки уверена, что Чемпионат мира
Любовь Успенская начала борьбу с лишними
На шоу «Пламя любви» нумеролог заявила, что
Рианна стала тренд сеттером в пластической
В Боливии взорвался и рухнул на землю
Ученые изобрели квантовые точечные белые
Представлен новый семейный кроссовер версии
Зрители «Дома-2» уверены, что Артем Сорока
По мнению поклонников, Кристина Ослина гораздо
Просмотреть все новости