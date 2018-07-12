Брат Кайли Дженнер позарился на миллионы своей сестры

Тридцатиоднолетней Роб Кардашьян редко пишет что-либо в соцсети о своих популярных родственниках. Но недавно фанаты были удивлены, как парень мило отзывался о своей младшей сестре Кайли Дженнер. Поклонники посчитали, что «неудачник из Кардашьян» принял решение позариться на состояние Кайли.Стоит напомнить, что зрители телешоу о жизни популярной американской семьи Кардашьян-Дженнер не смогли полюбить Роба так, как его сестер Хлои, Ким, Кортни, а позже Кендалл и Кайли. Бывшая супруга Роба - Блэк Чайна утверждает, что он наживается на своих родственниках, а самостоятельно совсем ничего не делает.