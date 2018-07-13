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В Швеции обнаружили опасные химические боевые вещества в выловленных креветках

В Швеции в выловленных морских креветках обнаружили опасные боевые химические вещества. Соединения горчичного газа, а также мышьяка в море могли попасть из поврежденных боеприпасов, находящихся в военных затопленных судах.

В Швеции обнаружили опасные химические боевые вещества в выловленных креветках


В выловленных ранее, вблизи юго-западного побережья Швеции, креветках обнаружили следы отравляющих боевых веществ времен ВОВ. Согласно информации местных специалистов, вредные вещества в морскую воду попали из вооружения, которое находится в трюмах затопленных судов, которые на сегодняшний день находятся на дне пролива Скагеррк вблизи острова Мосешер. По словам одного из шведских экспертов, речь пока идет в отношении незначительной концентрации. Её нельзя считать опасной для человечества.

Стоит отметить, что такие вещества всё-таки не должны находиться в морской среде. Между тем вследствие данного инцидента в этой местности могут запретить заниматься ловлей рыбы.
 
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Добавил: tantan61 Сегодня, 09:00
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