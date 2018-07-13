В Швеции обнаружили опасные химические боевые вещества в выловленных креветках

В выловленных ранее, вблизи юго-западного побережья Швеции, креветках обнаружили следы отравляющих боевых веществ времен ВОВ. Согласно информации местных специалистов, вредные вещества в морскую воду попали из вооружения, которое находится в трюмах затопленных судов, которые на сегодняшний день находятся на дне пролива Скагеррк вблизи острова Мосешер. По словам одного из шведских экспертов, речь пока идет в отношении незначительной концентрации. Её нельзя считать опасной для человечества.Стоит отметить, что такие вещества всё-таки не должны находиться в морской среде. Между тем вследствие данного инцидента в этой местности могут запретить заниматься ловлей рыбы.