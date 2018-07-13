Apple представила новые ноутбуки MacBook Pro

Отмечается, что главные изменения заключаются только в аппаратном обеспечении и клавиатуре. Что касается дизайна, то в этом плане разработчики американской корпорации ничего не меняли. Известно, что обновленные MacBook Pro получили процессоры Intel Core восьмой генерации, а также модули оперативной памяти с объемом в 32 гигабайта. На флеш-накопителе будет доступно до 4 терабайт свободного пространства.Помимо этого можно выделить внедрение чипов Apple T2 и дисплеев типа True Tone. Применяемые клавиатуры относятся к третьему поколению.Apple предлагает 13-дюймовый ноутбук по стартовой цене в 1799 долларов. Начальная стоимость 15-дюймового MacBook Pro с сенсорной панелью составит 2399 долларов.