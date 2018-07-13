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Apple представила новые ноутбуки MacBook Pro

На рынок вышли обновленные версии ноутбуков Apple MacBook Pro. Речь идет о 13-дюймовом и 15-дюймовом устройстве с тачбаром.

Apple представила новые ноутбуки MacBook Pro


Отмечается, что главные изменения заключаются только в аппаратном обеспечении и клавиатуре. Что касается дизайна, то в этом плане разработчики американской корпорации ничего не меняли. Известно, что обновленные MacBook Pro получили процессоры Intel Core восьмой генерации, а также модули оперативной памяти с объемом в 32 гигабайта. На флеш-накопителе будет доступно до 4 терабайт свободного пространства.

Помимо этого можно выделить внедрение чипов Apple T2 и дисплеев типа True Tone. Применяемые клавиатуры относятся к третьему поколению.

Apple предлагает 13-дюймовый ноутбук по стартовой цене в 1799 долларов. Начальная стоимость 15-дюймового MacBook Pro с сенсорной панелью составит 2399 долларов.
 
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Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 08:00
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