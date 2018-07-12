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Победившая рак Дарья Донцова рассказала о детях с ДЦП

Писательница Дарья Донцова, победившая недавно рак груди, свою жизнь посвятила помощи больным людям.

Победившая рак Дарья Донцова рассказала о детях с ДЦП


Дарья Донцова в рамках телепередачи «Я очень хочу жить», транслирующая на канале «Спас», рассказала о ребёнке с диагнозом ДЦП. Писательница, которая лишь недавно переборола смертельную болезнь, решила посвятить свою жизнь благотворительной деятельности. Донцова в содействии с представителями московской Марфо-Мариинской обителью милосердия для малышей с ДЦП открыла детский сад. Посещение данного заведения совершенно бесплатно.

Победившая рак Дарья Донцова рассказала о детях с ДЦП


Требуется немало человеческих усилий и денег, чтобы ребёнок с данным диагнозом смог научиться самостоятельно за собой ухаживать, и в этом малышам будут помогать специалисты этого учреждения. Дарья признала, что у неё также присутствует много недостатков, одним из которых является стремление руководить людьми.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: tantan61 Сегодня, 19:58
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