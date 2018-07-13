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Британка сходила в туалет и разродилась в итоге двойней

Британская жительница сходила в туалет, после чего разродилась двойней. Она себя не ощущала беременной. По её словам менструации у неё были регулярными. К врачам девушка обращалось только вследствие легкого недомогания.

Британка сходила в туалет и разродилась в итоге двойней


Медицинские специалисты все списывали в данном случае на вирусную инфекцию. Их не удивлял также большой живот Бэт. Она сама утверждала, что является просто толстой. Когда женщина начала рожать, она испытала шок. Британская жительница начала звать на помощь супруга, однако тот не слышал ее. Сделав звонок в экстренную службу, женщина стала получать инструкции в отношении своих дальнейших действий. Когда она родила девочку, ей специалисты посоветовали продолжить потуги, для выхода плаценты. Однако вместо плаценты появился очередной ребенок - девочка. Британка, разродившись двойней, продолжала пребывать на линии телефона спасения. В свою очередь сотрудники экстренных служб проинформировали роженицу, как новорожденных привести в чувство, а также дождаться бригады врачей.

Медики по приезду были очень удивлены, что британка не знала про свою беременностью они ей не поверили, так как у женщины были уже две дочки двух, а также трех лет. Врачей также удивило, что супруг многодетной матери крепко спал во время родов и не слышал криков о помощи своей супруги.
 
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Добавил: tantan61 Сегодня, 07:00
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