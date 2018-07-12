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Зрители «Дома-2» подозревают, что Роман Гриценко ушел за ворота или получил отказ от Ольги Бузовой

Зрители телепроекта «Дом-2» заметили, что в последнее время участникам очень сложно выживать в периметре. И если раньше трудности испытывали только новички, которые на фоне более опытных коллег были совсем незаметными, то теперь и у статусных «старичков» появился повод для волнений.

Руководство реалити-шоу больше не намерено полагаться на прежние заслуги и теперь, если участник не вызывает у публики интерес, с ним просто безжалостно расстаются. Так, зрители уже попрощались с Иваной Диловой, Викторией Борисевич и Давидом Анташвили.

Зрители «Дома-2» подозревают, что Роман Гриценко ушел за ворота или получил отказ от Ольги Бузовой

Теперь взоры продюсеров обратились и к другим героям телестройки, которые бесплатно питаются, не принося при этом никакой пользы. И многие зрители уверены, что следующим на очереди должен стать Роман Гриценко, поскольку он совершенно незаслуженно называет себя «легендой».

Почти год парень злоупотребляет темой неземной любви к Ольге Бузовой и раз в неделю подтверждает свои слова, пытаясь ухаживать за ней. Во все остальное время, по мнению поклонников «Дома-2», он то и дело отвергает новеньких участниц, которые приходят в периметр ради отношений с ним.

Зрители «Дома-2» подозревают, что Роман Гриценко ушел за ворота или получил отказ от Ольги Бузовой

И если первые несколько месяцев публике было интересно наблюдать за тем, как Рома отчаянно пытается завоевать расположение ведущей, то сейчас ей это откровенно надоело и она считает, что молодой человек изжил себя на проекте и ему давно уже пора отправляться за ворота.

А несколько дней назад, у фанатов реалити-шоу появился повод думать, что Гриценко все-таки выгнали или его наконец окончательно отвергла Бузова, ведь в своем микроблоге он разместил весьма загадочный пост.

«Будьте честными люди, перед всеми и перед собой. Не играйте вы с чувствами люди и не будьте бездушной толпой. И цените того, кто надёжен, кто частичку души оторвёт. Кто к ногам ее вашим положит и взамен ничего не возьмёт. Ведь когда-нибудь так же случиться, что и с вами сыграют в игру. И частичка души вашей «светлой» не нужна будет никому!», - написал он.

И теперь зрители гадают, что же именно сподвигло парня на подобный пост.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 19:11
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