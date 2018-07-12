Исследование желудка 5000-летней мумии Айсмена показало диету с высоким содержанием жирая

Выводы ученых дают важную информацию о питательных привычках европейских индивидуумов, живших более чем 5000 лет назад в эпоху меди. Они также предлагают ключи к тому, как наши древние предки обрабатывали приготовление пищи.«Используя дополнительный многоомический подход в сочетании с микроскопией, мы восстановили последний прием пищи Айсмена. Результаты показали что у него была чрезвычайно большая доля жира в его рационе, дополненная диким мясом козла и красного оленя, злаков со следами ядовитого блеска», - говорит Фрэнк Майкснер из Института исследований в Больцано, Италия.Майкснер и его коллеги, в том числе Альберт Цинк, объясняют, что анализ не был сделан раньше, потому что ученые изначально не могли идентифицировать желудок Айсмена. Это потому, что он перекочевал во время процесса мумификации.«Материал желудка был по сравнению с ранее проанализированными образцами нижних отделов кишечника, необычайно хорошо сохранившимися, а также содержал большое количество уникальных биомолекул, таких как липиды, которые открыли новые методологические возможности для решения наших вопросов о диете Отзи», - говорит Майкснер.Анализ идентифицировал жировую жировую ткань как наиболее вероятный источник жира. Фактически, примерно половина содержимого желудка состояла из жировой массы. В то время как диета с высоким содержанием жиров была неожиданной, исследователи говорят, что она «полностью имеет смысл», учитывая экстремальную альпийскую среду, в которой жил Айсмен, и где он был найден.Анализ показал, что дикое мясо было съедено свежим или, возможно, высушено. В то время как присутствие ядовитых частиц в виде частиц более сложно объяснить, исследователи говорят, что возможно, что Айсмен страдал от кишечных проблем, связанных с паразитами, обнаруженными ранее в его кишечнике, и принимал белок в качестве лекарства. С другой стороны, он, возможно, использовал листья папоротника, чтобы обмануть чувство голода и таким образом мог случайно проглотить токсичные споры.Исследователи сообщают, что планируют провести дальнейшие исследования, направленные на реконструкцию древних микробиомов кишки Айсмена и других мумифицированных человеческих останков.