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В продаже появился промтоварный фургон УАЗ «Профи»

Ульяновские машиностроители сообщили про начало реализаций грузовика УАЗ «Профи» непосредственно в формате промтоварного фургона. Авто на рынок вышел в двух версиях фургона: «стандарт», а также «оптимум».

В продаже появился промтоварный фургон УАЗ «Профи»


В свою очередь они отличаются бескаркасной и каркасной конструкцией, внутренним и наружным материалами, а также оснащением. Грузовое пространство новинки по объёму составляет 12 кубометров. Промтоварный стандартный УАЗ «Профи» обладает передним приводом. У фургона также имеется полноприводная версия. Авто в качестве опции можно заказать с газобаллонной заводской установкой. В модели стоит отметить усиленную подвеску, установленную спереди и сзади. Новинка расценивается от 833 500 руб. Зимой дебютировали вариации УАЗ «Профи» для предприятий потребительской кооперации и выездной торговли. Такие авто применение найдут в перевозках, продаже различной продукции в малонаселенных либо отдаленных населенных пунктах, где нет стационарной торговой сети.

Ульяновские машиностроители в январе текущего года начали реализации УАЗ «Профи» непосредственно в формате молоковоза, со специальной цистерной для перевозки горючего. Установка емкости на авто стоит 187 000 – 298 500 руб. Стандартный УАЗ «Профи» расценивается минимум от 749 000 руб.
 
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Авто
Добавил: tantan61 Сегодня, 06:00
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