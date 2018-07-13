Dongfeng привезла в РФ новый кроссовер DFM 580

DFM 580 теперь предлагается в КНР. Кроссовер независимо от версии имеет 3 ряда сидений, делая модель семейной машиной. Авто получил салон трансформирующийся в 6 вариантах. Длина паркетника 4680 мм, колёсная база - 2780 мм. Грузовое пространство достигает 1960 мм. В свою очередь моторная гамма DFM 580 включает бензиновые 1.8 SFG18, а также 1.5 SFG15T на 132/150 л.с. соответственно. При этом первый мотор комплектуется 5-МКПП, второй -6-МКПП и вариатором. Стандартная версия паркетника оснащают четырьмя подушками безопасности, камерой обзора на корме, системами EBD и ABS.Кроссовер DFM 580 перебывает сейчас на сертификационных испытаниях. Авто до российского рынка доберется до конца текущего года. Рублевый прайс, а также комплектации авто озвучат ближе к началу продаж машины в РФ.