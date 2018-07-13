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Dongfeng привезла в РФ новый кроссовер DFM 580

Китайские автомобилестроители провели в РФ предпремьерное представление кроссовера версии DFM 580. Бренд Dongfeng показал новый паркетник в рамках выставки «Российско-китайское Экспо» на территории Екатеринбурга. Производителем озвучены сроки начала реализаций авто в России.

Dongfeng привезла в РФ новый кроссовер DFM 580


DFM 580 теперь предлагается в КНР. Кроссовер независимо от версии имеет 3 ряда сидений, делая модель семейной машиной. Авто получил салон трансформирующийся в 6 вариантах. Длина паркетника 4680 мм, колёсная база - 2780 мм. Грузовое пространство достигает 1960 мм. В свою очередь моторная гамма DFM 580 включает бензиновые 1.8 SFG18, а также 1.5 SFG15T на 132/150 л.с. соответственно. При этом первый мотор комплектуется 5-МКПП, второй -6-МКПП и вариатором. Стандартная версия паркетника оснащают четырьмя подушками безопасности, камерой обзора на корме, системами EBD и ABS.

Кроссовер DFM 580 перебывает сейчас на сертификационных испытаниях. Авто до российского рынка доберется до конца текущего года. Рублевый прайс, а также комплектации авто озвучат ближе к началу продаж машины в РФ.
 
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Добавил: tantan61 Сегодня, 05:00
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