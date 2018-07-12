Экс-супруга Андрея Гайдуляна рассказала о предательстве мужа, излечившегося от рака

Экс-супруга звезды известного сериала «Универ» Андрея Гайдуляна рассказала поклонникам в своём микроблоге Instagram о предательстве мужа, который недавно излечился от рака. В своём аккаунте Диана ответила на вопрос фолловеров, общается ли она с Гайдуляном. Очилова заметила, что из-за его предательства их общение невозможно. Однако актриса поспешила рассказать, что по поступку одного человека не будет судить всех людей, и поэтому девушка по-прежнему доверяет людям. Диана намерена создать собственную семью, невзирая на прошедшую неудачную попытку с актёром. Очилова не понимает мотива предательства своего бывшего супруга, и не имеет понятия, как и почему Андрей это сделал.Фанаты поддержали стремление актрисы не оглядываться назад, а смело идти к своему счастью. На вопросы, как именно Гайдулян её предал, Очилова не ответила.