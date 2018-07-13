АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Человек является гибридом пришельцев и приматов из-за 90 лишних органов в теле
EUR 72.68 USD 62.21
Курс валют на 13.07.2018

Лимузин «Кортеж» доставили в Финляндию перед встречей Трампа и Путина

Новый лимузин президента России заметили в Хельсинки. Транспортное средство проекта «Кортеж» доставили на территорию Финляндии перед саммитом Трампа и Путина.

Лимузин «Кортеж» доставили в Финляндию перед встречей Трампа и Путина


Согласно данным финского известного издания Ilta-Sanomat, отечественный лимузин сфотографировали поблизости аэропорта «Хельсинки-Вантаа». В свою очередь Aurus Senat Limousine совместно с авто, которые будут сопровождать в Финляндии Путина, транспортировали в государство на воздушном судне модели Ил-76. Отечественный самолёт после выгрузки авто покинул аэропорт. В свою очередь проект «Кортеж» подразумевает на сегодняшний день разработку роскошных авто на ЕМП - единой модульной платформе. В линейку автобренда Aurus войдут седан, минивэн, лимузин, внедорожник. Авто назвали своими именами в честь кремлёвских башен - Senat, Komendant, Arsenal.

Авто проекта «Кортеж» разрабатывают ФГУП «НАМИ» в рамках поддержки Минпромторга РФ. Разработка роскошных авто обошлась в 12,5 млрд руб. Линейка Aurus будет свободно продаваться. Цены на роскошные российские машины будут начинаться от 10 000 000 руб.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Авто
Добавил: tantan61 Сегодня, 04:00
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Dongfeng привезла в РФ новый кроссовер DFM 580
Лимузин «Кортеж» доставили в Финляндию перед
Aston Martin выпустил хэтчбек V8 Cygnet на 435 л.с
Хакеры взломали систему безопасности аэропорта
Самое дешевое автов мире оказалось никому не нужно
Джессика Альба рассказала, что с детства
Анна Михалкова впервые показала свою дочь
Экс-супруга Андрея Гайдуляна рассказала о
Николай Басков в шортах-трусах удивил публику
Николай Басков прямо на сцене начал «зажимать»
Артист Малого театра возмущен поведением Аллы
Ирина Шейк опубликовала снимок в образе
Кайли Дженнер поведала, кому в будущем передаст
Холли Берри раскрыла секрет сияющего внешнего вида
Андрей Данилко попрощался с образом Верки Сердючки
Ученые идентифицировали гены наземных растений в
Папарацци сфотографировали беременную Бейонсе
Ученые из Австралии нашли созданный миллиард лет
Ученые доказали антиоксидантные преимущества сна
Дети и внуки Аллы Пугачевой "осчастливили" родных
Поклонники Ани Лорак призвали перестать «крякать»
Ученые определили для фырканья лошадей
Samsung Galaxy S10 получит важную особенность
«Аэрофлот» запретил пользоваться на борту
В США впервые за 12 лет отменили смертную казнь
Светодиоды спасут черепах и бакланов от гибели в
Компания Sirin Labs раскрыла подробности о первом
Человек впервые просканирован многоволновым
Александр Ревва восхитил фанатов трогательным
Завершается укладка рельсовых плетей «бархатного
Просмотреть все новости