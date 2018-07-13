Лимузин «Кортеж» доставили в Финляндию перед встречей Трампа и Путина

Согласно данным финского известного издания Ilta-Sanomat, отечественный лимузин сфотографировали поблизости аэропорта «Хельсинки-Вантаа». В свою очередь Aurus Senat Limousine совместно с авто, которые будут сопровождать в Финляндии Путина, транспортировали в государство на воздушном судне модели Ил-76. Отечественный самолёт после выгрузки авто покинул аэропорт. В свою очередь проект «Кортеж» подразумевает на сегодняшний день разработку роскошных авто на ЕМП - единой модульной платформе. В линейку автобренда Aurus войдут седан, минивэн, лимузин, внедорожник. Авто назвали своими именами в честь кремлёвских башен - Senat, Komendant, Arsenal.Авто проекта «Кортеж» разрабатывают ФГУП «НАМИ» в рамках поддержки Минпромторга РФ. Разработка роскошных авто обошлась в 12,5 млрд руб. Линейка Aurus будет свободно продаваться. Цены на роскошные российские машины будут начинаться от 10 000 000 руб.