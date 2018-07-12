Николай Басков в шортах-трусах удивил публику

Сорокаоднолетний Николай Баской во время визита во Францию наслаждался прекрасными видами и лазурными берегами. Три дня назад исполнитель песен обнародовал фото, которое сделал на яхте. На данном снимке артист запечатлен в ультракоротких шортах, которые фанаты сравнили с трусами. Некоторым подписчикам не понравилось, что Николай стал сильно молодиться. Они даже сравнили за это певца с Аллой Пугачевой.Другие написали, что «золотой голос России» стал похож на Кена. Им также показалось, что исполнитель песен побрил ноги. Фолловеры спросили у Баскова, кого он соблазняет этими белыми трусами. Однако фото в течение трех дней сумело собрать около 33 тысяч лайков и свыше 300 комментариев.