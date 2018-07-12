На шоу «Пламя любви» нумеролог заявила, что Иосифа Оганесяна больше привлекает мужчины

Так, женщина вызвала к себе за стол пару Иосифа Оганесяна и Александру Черно, дабы рассказать им об их судьбах, ориентируясь только по датам их рождения.В целом, специалист ничего нового поклонникам телепроекта «Дом-2» не рассказал, поскольку об отношениях этих возлюбленных знает вся страна. Однако он увидел то, о чем они твердили на протяжении полутора лет.В частности, нумеролог заявила, что Иосифа больше тянет к мужчинам, во всяком случает, он находится в зоне риска и вполне может поменять ориентацию, если уже этого не сделал. И стоит сказать, что присутствующие в зале сразу же вспомнили о преданной дружбе Оганесяна и Андрея Штриха, который по стечению обстоятельств как раз находился в студии в этот момент.Зрители заметили, что обсуждение этой темы быстро «замяли», однако они заметили, как сильно была возмущена Мария Кохно, поскольку ее парня заподозрили в нетрадиционной ориентации. А вот Саша и Иосиф сделали вид, что все это шутка и подобные подозрения их никак не обидели.Отметим, что доказательств того, что Оганесян действительно предпочитает себе подобных, однако никто из фанатов телестройки не сомневается в том, что после слов нумеролога возлюбленного Черно еще долго будут приписывать к представителям сексуальных меньшинств.