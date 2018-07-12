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На шоу «Пламя любви» нумеролог заявила, что Иосифа Оганесяна больше привлекает мужчины

Несколько дней назад в эфир вышел новый выпуск ток-шоу «Пламя любви», ведущими которого стали Маргарита Овсянникова и Сергей Кучеров. Однако запомнился он зрителям не противостоянием двух на дух не переносящих друг друга участников, а рассказом нумеролога.

Так, женщина вызвала к себе за стол пару Иосифа Оганесяна и Александру Черно, дабы рассказать им об их судьбах, ориентируясь только по датам их рождения.

На шоу «Пламя любви» нумеролог заявила, что Иосифа Оганесяна больше привлекает мужчины

В целом, специалист ничего нового поклонникам телепроекта «Дом-2» не рассказал, поскольку об отношениях этих возлюбленных знает вся страна. Однако он увидел то, о чем они твердили на протяжении полутора лет.

В частности, нумеролог заявила, что Иосифа больше тянет к мужчинам, во всяком случает, он находится в зоне риска и вполне может поменять ориентацию, если уже этого не сделал. И стоит сказать, что присутствующие в зале сразу же вспомнили о преданной дружбе Оганесяна и Андрея Штриха, который по стечению обстоятельств как раз находился в студии в этот момент.

На шоу «Пламя любви» нумеролог заявила, что Иосифа Оганесяна больше привлекает мужчины

Зрители заметили, что обсуждение этой темы быстро «замяли», однако они заметили, как сильно была возмущена Мария Кохно, поскольку ее парня заподозрили в нетрадиционной ориентации. А вот Саша и Иосиф сделали вид, что все это шутка и подобные подозрения их никак не обидели.

Отметим, что доказательств того, что Оганесян действительно предпочитает себе подобных, однако никто из фанатов телестройки не сомневается в том, что после слов нумеролога возлюбленного Черно еще долго будут приписывать к представителям сексуальных меньшинств.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 18:24
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