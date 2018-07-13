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Aston Martin выпустил хэтчбек V8 Cygnet на 435 л.с

Британский премиальный автобренд Aston Martin разработал супермощный свой хэтчбек версии Aston Martin Cygnet. Его представят в рамках Фестиваля скорости в Гудвуде. Версию планируют выпустить в единственном экземпляре.

Aston Martin выпустил хэтчбек V8 Cygnet на 435 л.с


Подкапотное пространство Aston Martin Cygnet займёт 4,7-литровый 8-цилиндровый силовой агрегат на 435 л.с. Мотор работает вместе с семидиапазонным «автоматом» Sportshift. Aston Martin Cygnet разгоняется до 100 км/час за 4,2 сек. Максимальная скорость авто составляет 274 км/ч. Новый хэтчбек разрабатывался конструкторами Q by Aston Martin согласно проекту Q by Aston Martin – Comission, пожеланию неизвестного заказчика. При этом кузов хэтчбека оснащается переработанными панелями, защитным каркасом. Авто имеет 19-дюймовые колесные диски, новая подвеска, расширенные колесные арки, переделанную тормозную систему.

Хэтчбек версии Aston Martin Cygnet выпускали в период 2011-2013 годов. Он являлся улучшенной модификацией Toyota iQ. Однако транспортное средство не было широко востребованным. За два года модель реализовали в количестве 300 авто.
 
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Добавил: tantan61 Сегодня, 03:00
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