Aston Martin выпустил хэтчбек V8 Cygnet на 435 л.с

Подкапотное пространство Aston Martin Cygnet займёт 4,7-литровый 8-цилиндровый силовой агрегат на 435 л.с. Мотор работает вместе с семидиапазонным «автоматом» Sportshift. Aston Martin Cygnet разгоняется до 100 км/час за 4,2 сек. Максимальная скорость авто составляет 274 км/ч. Новый хэтчбек разрабатывался конструкторами Q by Aston Martin согласно проекту Q by Aston Martin – Comission, пожеланию неизвестного заказчика. При этом кузов хэтчбека оснащается переработанными панелями, защитным каркасом. Авто имеет 19-дюймовые колесные диски, новая подвеска, расширенные колесные арки, переделанную тормозную систему.Хэтчбек версии Aston Martin Cygnet выпускали в период 2011-2013 годов. Он являлся улучшенной модификацией Toyota iQ. Однако транспортное средство не было широко востребованным. За два года модель реализовали в количестве 300 авто.