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Ученые изобрели квантовые точечные белые светодиоды рекордной эффективности

Исследователи продемонстрировали разработанные на основе наночастиц белые светодиоды, которые имеют рекордную светоотдачу – 105 люменов на ватт.
Ученые изобрели квантовые точечные белые светодиоды рекордной эффективности


Световая эффективность – это показатель того, насколько хорошо источник света использует энергию для генерации света. С дальнейшим развитием новые светодиоды могут достичь эффективности более 200 люмен на ватт, что делает их перспективным энергоэффективным источником освещения для домов и офисов.

«Эффективные светодиоды обладают большим потенциалом для экономии энергии и защиты окружающей среды, – сказал лидер исследований Седат Низамоглу, Koç University, Турция. – Замена обычных источников освещения светодиодами с эффективностью 200 люмен на ватт приведет к снижению глобальной потребляемой для освещения электроэнергии более чем наполовину. Это сокращение равно электроэнергии, созданной 230 угольными установками мощностью 500 мегаватт. Технология уменьшит выбросы парниковых газов на 200 миллионов тонн».

Исследователи описывают создание высокоэффективных белых светодиодов в журнале «Optical Society». Новые светодиоды используют синие светодиоды в сочетании с гибкими линзами, заполненными раствором наноразмерных полупроводниковых частиц, квантовых точек. Свет от синего светодиода приводит к тому, что квантовые точки становятся зелеными и красными, что в сочетании с синим излучением дает белый свет.

«Новые светодиоды достигли более высокого уровня эффективности, чем любые другие белые светодиоды на основе квантовых точек, – сказал Низамоглу. – Методы синтеза и изготовления квантовых точек и новых светодиодов не трудоемки и не затратны, поэтому подойдут для массового производства».

Для создания новых светодиодов эксперты заполнили пространство между полимерной линзой и светодиодной микросхемой с помощью квантовых точек, синтезированных путем смешивания кадмия, селена, цинка и серы при высоких температурах.

В дальнейшем исследователи намерены поработать над достижением высокого уровня эффективности при использовании экологически чистых материалов, которые не содержат кадмия и свинца. Специалисты также планируют протестировать жидкие светодиоды в разных условиях, чтобы гарантировать стабильность долгосрочного применения.
 
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Наука
Добавил: Dasha Purple Сегодня, 18:01
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