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По мнению поклонников, Кристина Ослина гораздо лучше Стеллы Мунас, с которой ранее встречался Андрей Черкасов

Зрители со стажем, которые уже длительное время наблюдают за интригами на «Доме-2», помнят время, когда нынешний ведущий Андрей Черкасов привел на телепроект Стеллу Мунас, с которой впоследствии пытался строить отношения. Тогда у них ничего не вышло, а после девушка очень грубо и некрасиво отзывалась в сторону парня, что лишь усугубило их отношения.

По мнению поклонников, Кристина Ослина гораздо лучше Стеллы Мунас, с которой ранее встречался Андрей Черкасов

Вспоминая его бывшую избранницу, зрители сравнивают ее с Кристиной Ослиной, с которой Черкасов уже длительное время живет вместе и собирается узаконить свои отношения, чтобы построить семью. Ухаживающая за собой блондинка, которая очень ярко и молодо выглядит, отлично дополняет Андрея и вместе они смотрятся очень хорошо. Это отмечают не только друзья и знакомые пары, но и простые зрители со стороны.

По мнению поклонников, Кристина Ослина гораздо лучше Стеллы Мунас, с которой ранее встречался Андрей Черкасов

В социальных сетях поклонники сошлись во мнении, что Черкасов сделал правильное решение, предпочитая отношения с Кристиной – Стелла была более раздражительной, показывая свой скверный характер больно часто, а также поливала Андрея грязью даже за камерами.

Сравнивая двух барышень, все становится еще более понятно – Ослина выглядит моложе и симпатичнее, нежели Мунас, с которой ранее планировал жить ведущий «Дома-2». Учитывая, что Черкасов ценит в девушках именно желание строить семью, его выбор становится очевидным.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 17:54
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