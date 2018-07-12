По мнению поклонников, Кристина Ослина гораздо лучше Стеллы Мунас, с которой ранее встречался Андрей Черкасов

Вспоминая его бывшую избранницу, зрители сравнивают ее с Кристиной Ослиной, с которой Черкасов уже длительное время живет вместе и собирается узаконить свои отношения, чтобы построить семью. Ухаживающая за собой блондинка, которая очень ярко и молодо выглядит, отлично дополняет Андрея и вместе они смотрятся очень хорошо. Это отмечают не только друзья и знакомые пары, но и простые зрители со стороны.В социальных сетях поклонники сошлись во мнении, что Черкасов сделал правильное решение, предпочитая отношения с Кристиной – Стелла была более раздражительной, показывая свой скверный характер больно часто, а также поливала Андрея грязью даже за камерами.Сравнивая двух барышень, все становится еще более понятно – Ослина выглядит моложе и симпатичнее, нежели Мунас, с которой ранее планировал жить ведущий «Дома-2». Учитывая, что Черкасов ценит в девушках именно желание строить семью, его выбор становится очевидным.