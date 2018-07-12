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Зрители «Дома-2» уверены, что Артем Сорока эксгибиционист

Новые эфиры с участием участника телепроекта «Дом-2» Артема Сороки вновь заставили зрителей задуматься, в чем кроется причина его поступков? И являются ли они следствием серьезных отклонений в психике?

Речь идет о Лобном, на котором парень снова продемонстрировал свое полностью обнаженное тело.

Зрители «Дома-2» уверены, что Артем Сорока эксгибиционист

В прошлый раз Артем сделал это, будучи номинированным на уход. И, по мнению некоторых пользователей сети, тогда его поступок легко можно было объяснить, поскольку он был обусловлен желанием убедить своих коллег в максимальной открытости, а руководство – в готовности пойти абсолютно на все ради участия в шоу.

Однако на этот раз молодой человек разделся без видимых на то причин – ему ничто не угрожало и не нужно было ничего доказывать коллективу. Поэтому зрители начали говорить о серьезных отклонениях в психике у Сороки.

Зрители «Дома-2» уверены, что Артем Сорока эксгибиционист

Так, многие решили, что у парня имеются очевидные признаки полового извращения. Были и те, кто диагностировал у него эксгибиционизм, отметив, что ему необходима помощь специалистов.

«По-моему, у него отклонение явное», «Тут явно не все в порядке с психикой», «Поступки участника вписываются в общую картину девиативного поведения, диагностируемого как эксгибиционизм. Но для окончательного диагноза нужна личная консультация», - рассуждали они в комментариях.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 17:55
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