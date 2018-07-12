Зрители «Дома-2» уверены, что Артем Сорока эксгибиционист

«По-моему, у него отклонение явное», «Тут явно не все в порядке с психикой», «Поступки участника вписываются в общую картину девиативного поведения, диагностируемого как эксгибиционизм. Но для окончательного диагноза нужна личная консультация», - рассуждали они в комментариях.

Публикация от dom2_reality (@dom2_reality) 8 Июл 2018 в 12:53 PDT

Речь идет о Лобном, на котором парень снова продемонстрировал свое полностью обнаженное тело.В прошлый раз Артем сделал это, будучи номинированным на уход. И, по мнению некоторых пользователей сети, тогда его поступок легко можно было объяснить, поскольку он был обусловлен желанием убедить своих коллег в максимальной открытости, а руководство – в готовности пойти абсолютно на все ради участия в шоу.Однако на этот раз молодой человек разделся без видимых на то причин – ему ничто не угрожало и не нужно было ничего доказывать коллективу. Поэтому зрители начали говорить о серьезных отклонениях в психике у Сороки.Так, многие решили, что у парня имеются очевидные признаки полового извращения. Были и те, кто диагностировал у него эксгибиционизм, отметив, что ему необходима помощь специалистов.