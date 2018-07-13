Самое дешевое автов мире оказалось никому не нужно

Tata Nano на рынок вышел 10 лет назад, произведя настоящую сенсацию, вследствие своей низкой цены. Индийские разработчики Tata собирались вывести авто на мировой рынок. Однако этого не произошло. Июльский тираж хэтчбека авто составил 275 экземпляров. В правлении автопроизводителя решили, что в текущем году следует завершить производство этой версии. Самая бюджетная вариация Tata Nano XE комплектуется мотором на 38 л.с. Силовой агрегат функционирует вместе с ручной трансмиссией. За автомобиль придется заплатить 236 447 рупий. В свою очередь топовая версия Tata Nano XTA, оснащаемая роботизированной КПП стоит 334 768 рупий. Авто получило улучшенную внешнюю/внутреннюю отделку, 12-вольтовую розетку, интерфейс Bluetooth, аудиосистему, передние электростеклоподъемники, противотуманки, кондиционер, электроусилитель руля.Предельная скорость версии Tata Nano достигает 105 км/ч. Авто может пригодиться для езды в городской среде.