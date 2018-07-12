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Николай Басков прямо на сцене начал «зажимать» Ирину Аллегрову

Николай Басков настолько зазвездился, что позволяет себе на глазах у зрителя жесты интимного характера.

Николай Басков прямо на сцене начал «зажимать» Ирину Аллегрову


В своем аккаунте Instagram Николай Басков обнародовал видео с концерта Ирины Аллегровой, который проходил в Витебске. В ролике запечатлен тот момент, когда "золотой голос России" вышел на сцену к артистке с большим букетом белых роз. После вручения цветов Николай Басков поцеловав певицу, принялся удерживать ее за талию. Фолловеры заметили, что исполнитель песен поступил некрасиво, когда "зажимал" свою коллегу на глазах у зрителей. Подписчики считают, что таким жестам место только наедине или в кругу друзей. По их мнению, единственное, что могут себе позволить знаменитости перед зрителями - это теплые дружеские объятия.

Николай Басков прямо на сцене начал «зажимать» Ирину Аллегрову


В последнее время Басков начал публиковать в Сети совместные видео и снимки с другими звездами. Фанаты подозревают, что рейтинги артиста начали падать, и поэтому он принял решение пиариться за счет иных известных личностей.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: tantan61 Вчера, 23:20
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