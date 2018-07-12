Николай Басков прямо на сцене начал «зажимать» Ирину Аллегрову

Публикация от Николай Басков (@nikolaibaskov) 11 Июл 2018 в 3:03 PDT

В своем аккаунте Instagram Николай Басков обнародовал видео с концерта Ирины Аллегровой, который проходил в Витебске. В ролике запечатлен тот момент, когда "золотой голос России" вышел на сцену к артистке с большим букетом белых роз. После вручения цветов Николай Басков поцеловав певицу, принялся удерживать ее за талию. Фолловеры заметили, что исполнитель песен поступил некрасиво, когда "зажимал" свою коллегу на глазах у зрителей. Подписчики считают, что таким жестам место только наедине или в кругу друзей. По их мнению, единственное, что могут себе позволить знаменитости перед зрителями - это теплые дружеские объятия.В последнее время Басков начал публиковать в Сети совместные видео и снимки с другими звездами. Фанаты подозревают, что рейтинги артиста начали падать, и поэтому он принял решение пиариться за счет иных известных личностей.