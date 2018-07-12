Артист Малого театра возмущен поведением Аллы Пугачевой

В преддверие семидесятишестилетия Валерий Бабятинский дал интервью. Артист Малого театра рассказал о праздновании своего семидесятилетия, после которого он до сей поры возмущен поведением Примадонны. Певица сначала морочила Валерию Константиновичу голову, а после отказалась приехать на его праздник. Во время беседы с журналистами актер поведал касательно своего отношения к Алле Борисовне. Артист назвал певицу «раковой опухолью» отечественной культуры, а ее творчество «метастазой». Бабятинский считает, что Примадонна «кичилась своим богатством», при этом ее творческим кредо были «гримасы и ужимки». По мнению актера, в советское время, когда духовность и нравственность были не пустыми словами, певица «в массы несла вульгарность».Стоит напомнить, что народному артисту Валерию Бабятинскому 15 июля исполнится 76 лет.