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Артист Малого театра возмущен поведением Аллы Пугачевой

Валерий Бабятинский заявил, что в советской культуре нравственность и духовность были весомым словом, а Примадонна в то время «в массы несла вульгарность».

Артист Малого театра возмущен поведением Аллы Пугачевой


В преддверие семидесятишестилетия Валерий Бабятинский дал интервью. Артист Малого театра рассказал о праздновании своего семидесятилетия, после которого он до сей поры возмущен поведением Примадонны. Певица сначала морочила Валерию Константиновичу голову, а после отказалась приехать на его праздник. Во время беседы с журналистами актер поведал касательно своего отношения к Алле Борисовне. Артист назвал певицу «раковой опухолью» отечественной культуры, а ее творчество «метастазой». Бабятинский считает, что Примадонна «кичилась своим богатством», при этом ее творческим кредо были «гримасы и ужимки». По мнению актера, в советское время, когда духовность и нравственность были не пустыми словами, певица «в массы несла вульгарность».

Артист Малого театра возмущен поведением Аллы Пугачевой


Стоит напомнить, что народному артисту Валерию Бабятинскому 15 июля исполнится 76 лет.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: tantan61 Вчера, 23:10
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