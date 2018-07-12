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Эксперт оценил шансы переговоров Порошенко и Трампа

В преддверии встречи В. Путина и Д. Трампа появились данные, что перед ней возможно проведение переговоров лидера США и Украины.

Эксперт оценил шансы переговоров Порошенко и Трампа


Пресса на Украине начала распространять информацию, что Порошенко может в ходе саммита Североатлантического альянса провести встречу с Трампом. СМИ передают, что Порошенко лично объявил про поиск возможностей проведения беседы с Трампом, для обсуждения газового вопроса. Обсуждение в данном случае планируется перед встречей лидеров РФ и США 16 июля в Хельсинки. 12 июля проведут заседания НАТО, где возьмут участие грузинские и украинские представители. По всей видимости, подымут вопрос миротворческой миссии в Афганистане - «Решительная поддержка». «ПолитЭксперт» отмечает, что в администрации украинского президента отказываются комментировать возможную встречу Трампа и Порошенко. Тоже самое касается руководителя представительства Украины при НАТО. Но там не отрицают, что президентом будет проведён ряд мероприятий.

По словам Коктыша Кирилла Евгеньевича, являющегося членом совета ассоциации политических экспертов/консультантов, доцентом кафедры политической теории российского МГИМО МИД, первая встреча Трампа и Порошенко проводилась для пиара российского главы. По мнению специалиста с тех пор ничего не изменилось.
 
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Политика
Добавил: tantan61 Сегодня, 19:09
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