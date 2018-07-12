Ирина Шейк опубликовала снимок в образе женщины-вамп
Супермодель Ирина Шейк приняла участие в новой фотосессии. На этот раз модель предстала перед фотографом в образе женщины-вамп, сменив имидж.
На своей странице в Instagram звезда выложила фотографию в новом имидже. Ирина Шейк на снимке запечатлена в чёрном мини-платье, поверх которого одета шуба, а на пальце модели красуется массивное кольцо. К данной фотографии подписчики звезды отнеслись с восторгом.
В комментариях поклонники супермодели отметили, что Ирине Шейк всегда удачно давались эксперименты с образами, при этом она красиво выглядит. Особое внимание поклонники уделили новой причёске, короткая чёлка великолепно подчёркивает образ, а томный взгляд придаёт снимку пикантности. За короткое время новая фотография Ирины Шейк набрала большое количество лайков и лестных комментариев.