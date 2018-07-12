Ирина Шейк опубликовала снимок в образе женщины-вамп

Публикация от irinashayk (@irinashayk) 10 Июл 2018 в 1:41 PDT

На своей странице в Instagram звезда выложила фотографию в новом имидже. Ирина Шейк на снимке запечатлена в чёрном мини-платье, поверх которого одета шуба, а на пальце модели красуется массивное кольцо. К данной фотографии подписчики звезды отнеслись с восторгом.В комментариях поклонники супермодели отметили, что Ирине Шейк всегда удачно давались эксперименты с образами, при этом она красиво выглядит. Особое внимание поклонники уделили новой причёске, короткая чёлка великолепно подчёркивает образ, а томный взгляд придаёт снимку пикантности. За короткое время новая фотография Ирины Шейк набрала большое количество лайков и лестных комментариев.