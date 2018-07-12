Дмитрий Тарасов заложил два автомобиля и теперь не может за них расплатиться

«Сейчас две шикарные иномарки находятся в залоге. Дима заложил собственный гелендваген и авто, принадлежавшее Ольге Бузовой. Погасить залог футболист не в состоянии и все говорит о том, что в скором времени он останется без машины», - сообщает источник.

Так, к примеру, как только он начал встречаться с Анастасией Костенко, то сразу подарил ей люксовый автомобиль за 7,5 миллионов рублей. Однако теперь спортсмену придется экономить, поскольку контракт с клубом закончился и, по слухам, продлевать его руководство не намерено.И финансовые трудности, судя по всему, у Дмитрия уже начались, поскольку стало известно, что он никак не может расплатиться за два автомобиля, которые приобрел несколько лет назад.Стоит отметить, что Тарасов испытывает проблемы и с продажей квартиры, в которой он жил вместе с ведущей реалити-шоу «Дом-2». В частности, футболист понизил цену и теперь хочет получить за нее 65 миллионов рублей, тогда как изначально планировал 70.Что касается пользователей Сети, то они полагают, что проблемы с деньгами у Дмитрия начались в связи с появлением на свет второго ребенка, поскольку его нынешняя супруга Анастасия решила рожать в элитном перинатальном центре «Лапино», где VIP-клиентам необходимо заплатить минимум миллион рублей.