Кайли Дженнер поведала, кому в будущем передаст свою империю Kylie Cosmetics

По признанию Кайли Дженнер, она мечтает, чтобы её дочка Сторми унаследовала многомиллионную косметическую империю. Двадцатилетняя красавица поведала, что именно Сторми будет руководить большим бизнесом в том случае, если она проявит свой интерес к косметике. Кайли заявила, что планирует постоянно руководить своим брендом.Однако мать семейства - шестидесятидвухлетняя Крис Дженнер, получающая десять процентов от доходов всех своих детей, заявила о своем представлении будущего империи красоты Кайли Дженнер. Женщина сказала, что если ее младшей дочери надоест управлять империей косметики Kylie Cosmetics, то семья всегда придет ей на помощь и выкупит акции.