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Кайли Дженнер поведала, кому в будущем передаст свою империю Kylie Cosmetics

Кайли Дженнер в интервью поведала, кому в будущем планирует передать свою империю косметики Kylie Cosmetics. Девушка также призналась, какую в этом роль сыграет её пятимесячная дочка.

Кайли Дженнер поведала, кому в будущем передаст свою империю Kylie Cosmetics


По признанию Кайли Дженнер, она мечтает, чтобы её дочка Сторми унаследовала многомиллионную косметическую империю. Двадцатилетняя красавица поведала, что именно Сторми будет руководить большим бизнесом в том случае, если она проявит свой интерес к косметике. Кайли заявила, что планирует постоянно руководить своим брендом.

Кайли Дженнер поведала, кому в будущем передаст свою империю Kylie Cosmetics


Однако мать семейства - шестидесятидвухлетняя Крис Дженнер, получающая десять процентов от доходов всех своих детей, заявила о своем представлении будущего империи красоты Кайли Дженнер. Женщина сказала, что если ее младшей дочери надоест управлять империей косметики Kylie Cosmetics, то семья всегда придет ей на помощь и выкупит акции.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: tantan61 Вчера, 22:50
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