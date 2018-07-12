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Рианна стала тренд сеттером в пластической хирургии

Нос певицы Рианна, являющейся всемирным кумиром для миллионов фанатов, получил признание даже в пластической хирургии.

Рианна стала тренд сеттером в пластической хирургии


Хирург из Нью-Йорка утверждает, что пациентки все чаще просят медиков сделать нос как у Рианны. Причина такого успеха - симметрия носа, прямая спинка и небольшой подъем. Певица среди молодых девушек является модным тренд сеттером. Однако для того, чтобы быть похожей на артистку, необязательно делать пластическую операцию. Недавно визажист звезды, Присцилла Оно, поделилась несколькими секретами ее макияжа. Главное правило мэйкапа Рианны – верно подобранный тональный крем. Средство стоит наносить на кожу кисточкой и распределять его, избегая мест, не нуждающихся в этом.

Рианна стала тренд сеттером в пластической хирургии


Освежать кожу лица можно с помощью спрея, чтобы защитить ее от пересушивания. Брови Рианна укладывает с помощью щеточки для туши, которую намыливает сухим мылом, благодаря этому волоски хорошо фиксируются.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: tantan61 Сегодня, 18:20
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