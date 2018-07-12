Холли Берри раскрыла секрет сияющего внешнего вида

Пятидесятиоднолетняя голливудская звезда не стесняется показывать свою роскошную фигуру. Актриса часто появляется на публике в откровенных нарядах и позирует в бикини для фотоснимков. Мужчины и женщины во всем мире очень любят артистку, а также хотят узнать секрет ее красоты. Холли Берри часто делится фото в рамках Instagram, при этом недавно даже обнародовала снимок в нижнем белье. Поклонники восхищаются прекрасной формой знаменитости. Идеальная фигура звезды результат работы над собой. Она избегает вредных привычек, практически ежедневно посещает тренировки, а также боксирует.Холли поделилась секретом, как сохранить молодость. В этом ей помогает простое блюдо, а именно бульон из костей. Он содержит огромное количество коллагена, помогающего коже сиять. Данный рецепт доступен практически всем женщинам, при этом независимо от возраста.