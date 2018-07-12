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Андрей Данилко попрощался с образом Верки Сердючки

Певец Андрей Данилко решил распрощаться с образом Верки Сердючки, который на протяжение нескольких лет был визитной карточкой для артиста. 13 июля в Одессе состоится последнее выступление Верки Сердючки перед прощальным туром.

Андрей Данилко попрощался с образом Верки Сердючки


Как рассказал Андрей Данилко, он намерен устроить грандиозный концерт Верки Сердючки, которая по зрителям очень соскучилась. Артист планирует исполнить свои популярные композиции, а также представит новые песни.

В следующем году Верка Сердючка планирует отправиться в прощальный тур по украинским городам. Таким образом артист решил поблагодарить всех людей, которые дали возможность «мальчику с Полтавы» переехать в Киев, где он может жить на Крещатике и больше не работать.

В образе Верки Сердючки Андрей Данилко появился на сцене в 1993 году. За время своей творческой деятельности артист выпустил 10 альбомов и более 20 клипов. В 2008 году на международном музыкальном конкурсе «Евровидение» Данилко занял второе место, после этого он удостоился звания Народного артиста Украины.
 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Алина Вчера, 22:30
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