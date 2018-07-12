Андрей Данилко попрощался с образом Верки Сердючки
Певец Андрей Данилко решил распрощаться с образом Верки Сердючки, который на протяжение нескольких лет был визитной карточкой для артиста. 13 июля в Одессе состоится последнее выступление Верки Сердючки перед прощальным туром.
Как рассказал Андрей Данилко, он намерен устроить грандиозный концерт Верки Сердючки, которая по зрителям очень соскучилась. Артист планирует исполнить свои популярные композиции, а также представит новые песни.
В следующем году Верка Сердючка планирует отправиться в прощальный тур по украинским городам. Таким образом артист решил поблагодарить всех людей, которые дали возможность «мальчику с Полтавы» переехать в Киев, где он может жить на Крещатике и больше не работать.
В образе Верки Сердючки Андрей Данилко появился на сцене в 1993 году. За время своей творческой деятельности артист выпустил 10 альбомов и более 20 клипов. В 2008 году на международном музыкальном конкурсе «Евровидение» Данилко занял второе место, после этого он удостоился звания Народного артиста Украины.