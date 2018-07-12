Папарацци сфотографировали беременную Бейонсе

Папарацци удалось сфотографировать во время отдыха Бейонсе, ее супруга рэп-исполнителя Jay-Z и их дочку Блу Айви Картер. Журналисты утверждают, что певица беременная четвертым ребенком, так как она выглядела возвышенно и умиротворённо, а ее платье хорошо показывало изменения фигуры исполнительницы песен. Как заметили внимательные фанаты, живот у артистки заметно увеличился, а также выросла грудь. Поклонникам остается только думать, настоящая ли беременность артистки или же неудачный крой платья.Стало известно, что Jay-Z и Бейонсе выступят во время финальной игры ЧМ-2018, в ходе которой будет известно имя победителя футбольного сражения сборных Франции и Хорватии.