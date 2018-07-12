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Папарацци сфотографировали беременную Бейонсе

Фанаты думают - то ли наряд полнит знаменитую певицу, то ли Бейонсе скрывает свою беременность.

Папарацци сфотографировали беременную Бейонсе


Папарацци удалось сфотографировать во время отдыха Бейонсе, ее супруга рэп-исполнителя Jay-Z и их дочку Блу Айви Картер. Журналисты утверждают, что певица беременная четвертым ребенком, так как она выглядела возвышенно и умиротворённо, а ее платье хорошо показывало изменения фигуры исполнительницы песен. Как заметили внимательные фанаты, живот у артистки заметно увеличился, а также выросла грудь. Поклонникам остается только думать, настоящая ли беременность артистки или же неудачный крой платья.

Папарацци сфотографировали беременную Бейонсе


Стало известно, что Jay-Z и Бейонсе выступят во время финальной игры ЧМ-2018, в ходе которой будет известно имя победителя футбольного сражения сборных Франции и Хорватии.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: tantan61 Сегодня, 22:20
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