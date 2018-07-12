Дети и внуки Аллы Пугачевой "осчастливили" родных синяками под глазами

Галкин продемонстрировал снимок, на котором запечатлены его дети Лиза и Гарри, а также Клавдия - дочь Кристины Орбакайте. Фанаты знаменитостей рассмотрели на детских лицах синяки. Поклонники считают, что дети Пугачевой и Галкина собрали множество шишек, однако Клавдия отличилась сдержанностью. Внучка Примадонны посещает школу балета, однако девочка решила поиграть вместе с отпрысками своей бабушки, не остерегаясь наказания старших.Пугачева за последние время сбросила пятнадцать лишних килограммов. Секрет артистки прост, а именно она ест овощные супы, гречневую кашу, а также любит хорошо поспать. Певица соблюдает распорядок дня и ложится не позже одиннадцати часов вечера, что помогает ей сжигать калории.