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Дети и внуки Аллы Пугачевой "осчастливили" родных синяками под глазами

Ради своих детей Алла Пугачева отказалась от светских мероприятий. Пока Примадонна проводит лето с внуками и близнецами, ее муж Максим Галкин трудится на телевидении.

Дети и внуки Аллы Пугачевой "осчастливили" родных синяками под глазами


Галкин продемонстрировал снимок, на котором запечатлены его дети Лиза и Гарри, а также Клавдия - дочь Кристины Орбакайте. Фанаты знаменитостей рассмотрели на детских лицах синяки. Поклонники считают, что дети Пугачевой и Галкина собрали множество шишек, однако Клавдия отличилась сдержанностью. Внучка Примадонны посещает школу балета, однако девочка решила поиграть вместе с отпрысками своей бабушки, не остерегаясь наказания старших.

Дети и внуки Аллы Пугачевой "осчастливили" родных синяками под глазами


Пугачева за последние время сбросила пятнадцать лишних килограммов. Секрет артистки прост, а именно она ест овощные супы, гречневую кашу, а также любит хорошо поспать. Певица соблюдает распорядок дня и ложится не позже одиннадцати часов вечера, что помогает ей сжигать калории.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: tantan61 Сегодня, 22:00
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