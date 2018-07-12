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Поклонники Ани Лорак призвали перестать «крякать»

Знаменитую исполнительницу песен Ани Лорак подозревают в проведении огромного количества пластических операций. Поклонники просят артистку прекратить этим заниматься.

Поклонники Ани Лорак призвали перестать «крякать»


Активно гастролирующая по российским городам Ани Лорак показала фолловерам в Instagram, как проходит ее день, опубликовав фото из автомобиля. Певица спросила у фанатов, что они сделали сегодня для завтра. Ответы начали поступать самые разнообразные. Кто-то нашел рецепт теста для пиццы, кто-то едет в поезде на море, другие занимаются уборкой, помогая родителям.

Поклонники Ани Лорак призвали перестать «крякать»


Нашлись и те, кто призвал исполнительницу песен перестать увлекаться пластикой, потому что «губы слишком большие». Прозвучали также другие выражения, такие как «хватит крякать». Хайтеры заметили, что певица много лет поет одно и то же, посоветовав ей сменить имидж.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: tantan61 Сегодня, 21:50
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