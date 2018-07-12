Поклонники Ани Лорак призвали перестать «крякать»

Активно гастролирующая по российским городам Ани Лорак показала фолловерам в Instagram, как проходит ее день, опубликовав фото из автомобиля. Певица спросила у фанатов, что они сделали сегодня для завтра. Ответы начали поступать самые разнообразные. Кто-то нашел рецепт теста для пиццы, кто-то едет в поезде на море, другие занимаются уборкой, помогая родителям.Нашлись и те, кто призвал исполнительницу песен перестать увлекаться пластикой, потому что «губы слишком большие». Прозвучали также другие выражения, такие как «хватит крякать». Хайтеры заметили, что певица много лет поет одно и то же, посоветовав ей сменить имидж.