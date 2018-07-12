Ксения Собчак, болея за Хорватию, будет рада, что мы проиграли Чемпионам мира

Практически все медийные лица стараются прорваться на трибуны, сделать селфи на фоне поля и выразить свою поддержку той или иной команде.Не отстает от остальных болельщиков и популярная тележурналистка и политик Ксения Собчак, которая накануне на своей странице в Twitter пообещала «болеть за Хорватию».Немногим позже Ксения попробовала себя в качестве аналитики и попыталась объяснить, чем ей понравилась игра именно этой сборной., – эмоционально комментирует игру хорватской сборной Собчак.Наряду со всей командой бывшая телеведущая «Дом-2» выделила одного игрока – «», точнее Собчак не запомнила, но объяснила что он маленький и страшненький на фоне бегающих «».Напомним, что сборная Хорватии одержала победу над английской сборной со счетом 2:1 и теперь в финале хорватам предстоит сыграть с французской командой.