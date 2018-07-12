Ксения Собчак, болея за Хорватию, будет рада, что мы проиграли Чемпионам мира
Раз в четыре года на мировой спортивной арене проводится чемпионат мира по футболу и тогда к этой командной игре привлекается внимание не только фанатов, но и остальной общественности.
Практически все медийные лица стараются прорваться на трибуны, сделать селфи на фоне поля и выразить свою поддержку той или иной команде.
Не отстает от остальных болельщиков и популярная тележурналистка и политик Ксения Собчак, которая накануне на своей странице в Twitter пообещала «болеть за Хорватию».
Немногим позже Ксения попробовала себя в качестве аналитики и попыталась объяснить, чем ей понравилась игра именно этой сборной.
«То, что я поняла – у них какие-то свои группировки на поле. Передали этому мяч, эти сразу два так встали, а один – так. Потом этот передал, например, тому, и эти сразу перегруппировались как-то. И у них все время вот это идет, причем понять логику совершенно невозможно. Один подходит бить – все уже построились вот так, рядами. Прямо редуты», – эмоционально комментирует игру хорватской сборной Собчак.
Наряду со всей командой бывшая телеведущая «Дом-2» выделила одного игрока – «маленького Мездрича, Маздрича», точнее Собчак не запомнила, но объяснила что он маленький и страшненький на фоне бегающих «лосей и буйволов».
Напомним, что сборная Хорватии одержала победу над английской сборной со счетом 2:1 и теперь в финале хорватам предстоит сыграть с французской командой.
Практически все медийные лица стараются прорваться на трибуны, сделать селфи на фоне поля и выразить свою поддержку той или иной команде.
Не отстает от остальных болельщиков и популярная тележурналистка и политик Ксения Собчак, которая накануне на своей странице в Twitter пообещала «болеть за Хорватию».
Немногим позже Ксения попробовала себя в качестве аналитики и попыталась объяснить, чем ей понравилась игра именно этой сборной.
«То, что я поняла – у них какие-то свои группировки на поле. Передали этому мяч, эти сразу два так встали, а один – так. Потом этот передал, например, тому, и эти сразу перегруппировались как-то. И у них все время вот это идет, причем понять логику совершенно невозможно. Один подходит бить – все уже построились вот так, рядами. Прямо редуты», – эмоционально комментирует игру хорватской сборной Собчак.
Наряду со всей командой бывшая телеведущая «Дом-2» выделила одного игрока – «маленького Мездрича, Маздрича», точнее Собчак не запомнила, но объяснила что он маленький и страшненький на фоне бегающих «лосей и буйволов».
Напомним, что сборная Хорватии одержала победу над английской сборной со счетом 2:1 и теперь в финале хорватам предстоит сыграть с французской командой.