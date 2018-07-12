АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Человек является гибридом пришельцев и приматов из-за 90 лишних органов в теле
EUR 72.85 USD 62.10
Курс валют на 12.07.2018

Ксения Собчак, болея за Хорватию, будет рада, что мы проиграли Чемпионам мира

Раз в четыре года на мировой спортивной арене проводится чемпионат мира по футболу и тогда к этой командной игре привлекается внимание не только фанатов, но и остальной общественности.

Практически все медийные лица стараются прорваться на трибуны, сделать селфи на фоне поля и выразить свою поддержку той или иной команде.

Ксения Собчак, болея за Хорватию, будет рада, что мы проиграли Чемпионам мира

Не отстает от остальных болельщиков и популярная тележурналистка и политик Ксения Собчак, которая накануне на своей странице в Twitter пообещала «болеть за Хорватию».

Ксения Собчак, болея за Хорватию, будет рада, что мы проиграли Чемпионам мира

Немногим позже Ксения попробовала себя в качестве аналитики и попыталась объяснить, чем ей понравилась игра именно этой сборной.

«То, что я поняла – у них какие-то свои группировки на поле. Передали этому мяч, эти сразу два так встали, а один – так. Потом этот передал, например, тому, и эти сразу перегруппировались как-то. И у них все время вот это идет, причем понять логику совершенно невозможно. Один подходит бить – все уже построились вот так, рядами. Прямо редуты», – эмоционально комментирует игру хорватской сборной Собчак.

Наряду со всей командой бывшая телеведущая «Дом-2» выделила одного игрока – «маленького Мездрича, Маздрича», точнее Собчак не запомнила, но объяснила что он маленький и страшненький на фоне бегающих «лосей и буйволов».

Напомним, что сборная Хорватии одержала победу над английской сборной со счетом 2:1 и теперь в финале хорватам предстоит сыграть с французской командой.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 16:34
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Польше издеваются над трагедией затонувшей
Кристина Кошелева вдохновляется шедеврами Новой
В Соединённых Штатах создали боевые машины
Ford Mondeo может выступить конкурентом Subaru
Дмитрий Тарасов заложил два автомобиля и теперь
Андрей Чадов приобрел апартаменты в элитном
Вальтер Соломенцев и Галина Гаджиева показали
Opel на эскизе показал дизайн своих будущих
Ксения Собчак, болея за Хорватию, будет рада, что
Land Rover представил обновленную версию
Фанаты Анны Семинович считают, что ей стоит
Более 65% российского населения верят в
Криптовалютный кошелек встроили в мобильную
Россия и Китай приступили к совместному проекту
Внедорожник Isuzu MU-X в версии X-Power появился
Сергей Кучеров назвал Маргариту Овсянникову
Поклонники раскритиковали Ксению Бородину за
Светлана Ходченкова опубликовала снимок в
Александр Ревва показал пение своей дочки под
В РФ цены на Mercedes-Benz GLC выросли на 30
LADA Vesta Sport превзойдет KIA Rio и Hyundai
Алена Савкина расторгла помолвку с Ильей Яббаровым
Певица Вера Брежнева создала детскую комнату для
Свежая ОС Android получит название созвучное с
Ariel представила новый каркасный спорткар версии
Сын Ольги Орловой не спешит знакомить ее со
На Нюрбургринге заметили электрический кроссовер
Катя Лель рассказала о песне, написанной для нее
Пользователи Сети уверены, что Ольге Бузовой
Ученые выяснили, могут ли гравитационные волны
Просмотреть все новости