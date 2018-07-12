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Вальтер Соломенцев и Галина Гаджиева показали публике своего новорожденного сына

Несколько недель назад супруга экс-участника телепроекта «Дом-2» Вальтера Соломенцева стала мамой в третий раз. Роды были очень сложными, Галина Гаджиева жаловалась на сильные боли и даже начала мысленно прощаться с жизнью и детьми, однако все обошлось.

По словам женщины, несмотря на все разногласия и скандалы, муж с понимаем отнесся к ее состоянию, следил за детьми в тот период, когда она лежала в больнице и ежедневно навещал, чем очень ее радовал.

Вальтер Соломенцев и Галина Гаджиева показали публике своего новорожденного сына

«Нас выписали, у меня на выписном листе диагноз эклампсия. Малыш родился 50 сантиметров, 2770 килограммов вес. Я прихожу в норму. Малыш хорошенький», - написала Галина в своем микроблоге несколько дней назад, опубликовав несколько снимков выписки из роддома.

Стоит отметить, что на одной из фотографий девушка даже показала лицо новорожденного сына, которого Соломенцев держал на руках, однако имени его еще не назвала.

Вальтер Соломенцев и Галина Гаджиева показали публике своего новорожденного сына

Что касается подписчиков, то они поздравили Гаджиеву с таким радостным событием, а также выразили надежду, что Вальтер все-таки одумается и вернется к ней, навсегда вычеркнув из своей жизни Олесю Лисовскую, с которой строил отношения в периметре реалити-шоу «Дом-2».

Однако, если вспомнить слова Галины, которая до родов сообщила, что муж забрал детей и отвез их в Санкт-Петербург, дабы познакомить с Олесей, можно сделать вывод, что надеяться на возобновление отношений супругов глупо, ведь Соломенцев делает все, чтобы сойтись с Лисовской.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 16:41
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