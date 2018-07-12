Ученые определили для фырканья лошадей свидетельство их спокойного состояния

По наблюдения определено, что фырканье лошадей выражение реакции исключительной необходимости, за этим сигналом можно следить и создать условия, максимально благоприятные для лошади. Большинство специалистов считают, что это способ прочищения дыхательных путей от микрочастиц и пыли, находящихся в носу.Исследователями Франции более детально изучено фырканья, сравнивая с другими животными, к примеру, носорогов, которым они выражают эмоциональное состояние. Для изучения привлекли 48 лошадей, с созданием им разных условий, при этом изучили примерно 650 фырков.Подведенные экспертами итоги показали, что фыркают чаще лошади на воле, без ограничения условиями стойла или загона школ верховой езды. Все указывает на то, что фырканье лошади свидетельствует ее благоприятное состояние, что не совсем соответствует необходимости прочистки дыхательных путей. В данном случае животные постоянно бы фыркали в стойлах, но они предпочитали это там не делать.