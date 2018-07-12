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«Аэрофлот» запретил пользоваться на борту самолета дефибрилляторами

Генеральный директор компании «Аэрофлот» сделал заявление о запрете использования дефибрилляторов во время полета лайнера.

«Аэрофлот» запретил пользоваться на борту самолета дефибрилляторами


По словам Виталия Савельева, у компании есть другие современные приборы для оказания неотложной помощи в воздухе. Дефибрилляторы запретили самой компании использовать во время полета. В настоящее время авиаперевозчик дал запрос насчет остальных средств и ожидает ответа от Минздрава.

Поскольку своевременно оказанная первая помощь может спасти человеческую жизнь, на борту каждого самолета имеется три типа «аптечек»: для оказания первой помощи, для аварийных ситуаций и последняя - профессиональная - ею сможет воспользоваться врач, который может оказаться среди пассажиров.

О своих сотрудниках – бортпроводниках - глава рассказал, что все они сумеют при необходимости сделать искусственное дыхание и привести пассажира в сознание. Более того, персонал также изучает информацию о родовспоможении, после того, как однажды стюардессе пришлось принимать на борту роды.
 
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Общество
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 21:20
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