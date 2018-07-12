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Сергей Кучеров назвал Маргариту Овсянникову «бездушным существом»

Ток-шоу «Пламя любви», ведущими которого становятся каждый раз разные участники телепроекта «Дом-2», с каждым выпуском становится все популярнее. Зрителям нравится смотреть, как их любимые герои смотрятся в новом амплуа и обязательно высказывают свое мнение по поводу их стараний.

Например, Маргарита Овсянникова, которая блестяще проявила себя в паре с Еленой Хроминой, а также выиграла звание «Участника месяца», получила еще один шанс и провела шоу в прошлое воскресенье вместе с недавно вернувшимся в периметр Сергеем Кучеровым.

Сергей Кучеров назвал Маргариту Овсянникову «бездушным существом»

Как и в прошлый раз девушке «повезло» с напарником, поскольку с экс-возлюбленным Юлии Ефременковой у нее довольно натянутые отношения. Ребята испытывают друг другу исключительно негативные эмоции, а потому не смогли себя комфортно чувствовать и нормально провести выпуск.

Так, Кучеров признался, что Марго неприятна ему как человек. Он считает ее бездушной, а потому не видит смысла о чем-то с ней разговаривать и вообще делиться чувствами.

«Она говорит для того, чтобы говорить, и слушает для того, чтобы слушать. Она не воспринимает никакую информацию. Если бы был другой человек, может, было бы как-то по-другому», - заявляет молодой человек.

Также Сергей пожаловался на то, что «Пламя любви» приобрело чересчур серьезный формат, который ему абсолютно не подходит, поскольку он любит повеселиться. По его словам, ему пришлось делать то, что ему не нравится, а потому он был таким напряженным.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 15:37
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