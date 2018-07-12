Поклонники раскритиковали Ксению Бородину за огромные губы и худобу

Сама Бородина продолжает публиковать в Instagram пляжные фото семейного отдыха в Турции и пока не отвечает на выпады хейтеров.Особенно не понравился подписчикам снимок Ксении на борту бассейна, где она позирует в очень коротких шортах и красном топе.Злопыхатели назвали Бородину антисексуальной и с «уродством под носом», а поклонники просят ведущую набрать вес и критикуют ее «модные» раздутые губы.Примечательно, что сама Ксения назвала себя на этом фото «злыдня».