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Поклонники раскритиковали Ксению Бородину за огромные губы и худобу

Внешность популярной ведущей «Дом-2» Ксении Бородиной за последнее время претерпела явные изменения, и фанаты постоянно критикуют и худобу молодой женщины, и ее слишком увеличенные губы.

Сама Бородина продолжает публиковать в Instagram пляжные фото семейного отдыха в Турции и пока не отвечает на выпады хейтеров.

Поклонники раскритиковали Ксению Бородину за огромные губы и худобу

Особенно не понравился подписчикам снимок Ксении на борту бассейна, где она позирует в очень коротких шортах и красном топе.

Злопыхатели назвали Бородину антисексуальной и с «уродством под носом», а поклонники просят ведущую набрать вес и критикуют ее «модные» раздутые губы.

Поклонники раскритиковали Ксению Бородину за огромные губы и худобу

Примечательно, что сама Ксения назвала себя на этом фото «злыдня».
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 15:32
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