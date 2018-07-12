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В США впервые за 12 лет отменили смертную казнь из-за снотворного

В США впервые за последние 12 лет отменили смертную казнь. Правда, временно: компания, производящая яд для казни утверждает, что штат завладел им незаконно.

В США впервые за 12 лет отменили смертную казнь из-за снотворного


В Неваде должны были вколоть убийце смертельную инъекцию мидазолама. Однако казнь пришлось отложить, поскольку фармацевты, производящие смертельное вещество, подали иск в суд на департамент. Производители уверяли, что в штате этот седативный препарат оказался незаконно и суд принял их сторону. Пока шло слушание дела, приговоренный к смерти получил 11 часов отсрочки приговора.

Это не первый случай, когда в штате переносится назначенное смертельное наказание. Почти год назад суд запретил применять для казни преступника цизатракурий. Поводом послужило предположение, что этот нервно-паралитический препарат доставит приговоренному физические мучения.

К слову, казнь разрешена в 31 американском штате.
 
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Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 21:10
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