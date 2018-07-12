В США впервые за 12 лет отменили смертную казнь из-за снотворного

В Неваде должны были вколоть убийце смертельную инъекцию мидазолама. Однако казнь пришлось отложить, поскольку фармацевты, производящие смертельное вещество, подали иск в суд на департамент. Производители уверяли, что в штате этот седативный препарат оказался незаконно и суд принял их сторону. Пока шло слушание дела, приговоренный к смерти получил 11 часов отсрочки приговора.Это не первый случай, когда в штате переносится назначенное смертельное наказание. Почти год назад суд запретил применять для казни преступника цизатракурий. Поводом послужило предположение, что этот нервно-паралитический препарат доставит приговоренному физические мучения.К слову, казнь разрешена в 31 американском штате.